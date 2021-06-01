Лукашенко запевнив, що перебоїв з експортом бензину з Білорусі не буде

Білорусь продовжить постачати бензин на зовнішні ринки в запланованих обсягах. Це питання білоруська влада ще раніше обговорила з російською стороною.

Про це заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Він наголосив, що це питання "серйозно опрацювали" з російським урядом.

Важливо У червні Україна отримає від Білорусі лише п'яту частину місячної норми бензину

Самопроголошений президент Білорусі запевнив, що ніяких питань з поставками нафти не буде.

Щодо поставок нафти для НПЗ Білорусі ніяких проблем не буде, так було сказано президентом Росії. Як і з поставками нафтопродуктів і на ринок Росії, і на зовнішній ринок,

– зазначив Лукашенко.

Він також додав, що поставки будуть здійснюватися в запланованих обсягах.

Що цьому передувало

Останніми днями низка експертів висловлювали побоювання, що Білорусь може істотно скоротити поставки бензину А-95. Але в Міністерстві економіки вже заявили, що можливі перебої не матимуть довгострокових наслідків.