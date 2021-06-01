Про це заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Він наголосив, що це питання "серйозно опрацювали" з російським урядом.

Важливо У червні Україна отримає від Білорусі лише п'яту частину місячної норми бензину

Самопроголошений президент Білорусі запевнив, що ніяких питань з поставками нафти не буде.

Щодо поставок нафти для НПЗ Білорусі ніяких проблем не буде, так було сказано президентом Росії. Як і з поставками нафтопродуктів і на ринок Росії, і на зовнішній ринок,

– зазначив Лукашенко.

Він також додав, що поставки будуть здійснюватися в запланованих обсягах.

Що цьому передувало

Останніми днями низка експертів висловлювали побоювання, що Білорусь може істотно скоротити поставки бензину А-95. Але в Міністерстві економіки вже заявили, що можливі перебої не матимуть довгострокових наслідків.

Зверніть увагу! Днями в Україні стабілізувалися роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо. Середні ціни на бензин А-92 становлять 28,17 гривні за літр, на бензин А-95 – 28,93 гривні за літр, на дизельне паливо – 27,35 гривні за літр, на автомобільний газ - 15,71 гривні за літр.