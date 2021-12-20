Логіка проста, – Арахамія заявив, що пенсіонери зможуть отримати економічний паспорт

У майбутньому в Україні економічний паспорт можуть отримати пенсіонери. Мовиться про людей, старших за 70 – 80 років.

Дія паспорта надалі може розширитися. Про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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Безумовний базовий дохід для пенсіонерів

За його словами, відповідну ініціативу є за що критикувати. Зокрема за те, що виплати зможуть отримати тільки ті діти, які народилися після 2019 року.

Наша логіка проста – з якогось моменту треба цю ініціативу розширювати як на інших дітей, так і на пенсіонерів,

– наголосив Арахамія.

Він пояснив, що у людей старшого віку немає можливості додаткового заробітку. Водночас базовий дохід без умов вони повинні отримувати.

Арахамія: Це буде політичне самогубство

Арахамія впевнений, що у майбутньому економічні паспорти не скасують. "Це буде політичне самогубство – забрати гроші у дітей. Неможливо таке буде зробити", – додав глава фракції.

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Що таке економічний паспорт

До Верховної Ради Володимир Зеленський вніс 2 законопроєкти про введення економічного паспорта українця.

Згідно із ним, для дітей, які народжені після 2019 року, передбачені рахунки, на які накопичуватимуться гроші від рентних платежів.

До речі, понад 50% українців позитивно сприймають ідею із економічним паспортом.

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