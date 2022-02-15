Литви чи Білорусі: чия економіка постраждає більше від заборони на транзит нафтопродуктів

Заборона "Білоруськалію" експортувати продукцію через литовський порт негативно вплине, як на економіку Білорусі, так і Литви. Про це ексклюзивному інтерв'ю сайту 24 каналу розповів директор Інституту світової політики Євген Магда.

Удар по білоруській та литовській економіках

Експерт підкреслює, що заборона експорту є обоюдогострою. Річ у тім, що збитки від цього відчують обидві сторони, вважає Магда.

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Отримуючи дохід від транспортування калію, виробленого білоруським промисловим гігантом, литовці суттєво поповнюють бюджет і своєї держави також. Тобто значних економічних збитків у результаті цих рестрикцій зазнають обидві сторони,

– ділиться Магда.

Що цьому передувало

Починаючи з 7 лютого цього року Білорусь заборонила транзит продуктів із Литви до України. Мовиться про залізничні перевезення нафтопродуктів, а також хімічних та мінеральних добрив.

У Мінську заявили, що заборонили транзит із Литви у відповідь на аналогічну заборону. Нагадаємо, що підприємство "Білоруськалій" та інші державні компанії перебувають під санкціями США з грудня 2021 року.

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Білоруські поступки в обмін на російські гроші

Магда вважає, що Путін готовий надавати дотації тільки у відповідь на взаємні поступки. Тож доки таких кроків назустріч не буде – не буде і грошей.

Росія ж сама вже який рік підряд страждає під тягарем санкцій. Що б там хто із публічних російських осіб не говорив,

– нагадує експерт.

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