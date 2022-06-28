Щоправда, ця вимога не поширюється на транзит країною природного газу у Калінінградську область. За відповідну постанову проголосували 123 литовські парламентарі, ще двоє – утримались.

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Литва не імпортуватиме російський газ

На сайті литовського Сейму йдеться, що прийняті до закону поправки реалізують цілі національної та енергетичної безпеки країни, забезпечують важливі інтереси суспільства та держави, надійне та безперебійне постачання природного газу литовським споживачам.

Рішення законодавчо закріплює відмову від постачання у Литву природного газу з держав, що становлять загрозу національній безпеці республіки та забезпеченню інтересів національної безпеки.

Ми подаємо на розгляд поправки до закону, які легітимізують відмову від імпорту російського газу де-юре. Де-факто ми маємо цю заборону й сьогодні, однак для того, щоб мати можливість закріпити її у довготерміновій перспективі, нам потрібний цей закон,

– зазначив міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс під час презентації проєкту закону.

Литовський посадовець додав, що законопроєкт підготовлений та представлений з метою визнання енергетичного шантажу Європи з боку Росії, спричиненим повномасштабним вторгненням країни-агресорки в Україну, а також прагненням Литви до повної енергетичної незалежності.

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До слова, закон доповнюється нормою, яка регулює, що литовський оператор термінала скрапленого газу не може використовувати потужності для постачання ресурсу з держав, які за Стратегією національної безпеки становлять загрозу національній безпеці Литви. Це стосується й безпосереднього імпорту газу компаніями-постачальниками, які становлять загрозу національній безпеці Литовської Республіки.

Зазначається, що разом з тим така заборона не поширюється на транзит російського газу територією Литви у Калінінградську область Росії.

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