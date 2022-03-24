Відмова Литви від російського газу

Менеджер зі зв'язків із громадськістю Ignitis grupe Артурас Кетлерюс повідомив, що Ignitis grupe, який купує частину необхідного йому газу у "Газпрому", відмовиться від закупівель у російського газового концерну.

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Ми платежів "Газпрому" не плануємо, тому для нас неактуально, але закупимося попкорном, – сказав Кетлерюс.

Він також додав, що Ignitis від початку 2022 року не купував у "Газпрому" газ для потреб Литви, проте газ купувався для латвійських та естонських клієнтів і зберігався в Інчукалнському сховищі в Латвії.

Прем'єр Інгріда Шимоніте нещодавно сказала, що Литва могла б вижити без постачання "газпромівського" газу, проте, за її словами, його закупівлі здійснюються "через певні технічні моменти".

"Газпромівський" газ у Литві, ймовірно, купує найбільший у країні споживач газу – завод азотних добрив Achema і, можливо, дрібніші клієнти.

Зверніть увагу! Куплений у 2021 році обсяг газу у "Газпрому" становив менш як третину всього газового портфеля Ignitis.

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