Допомога від Європи

Зокрема, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) погодив виділення Україні та країнам, які приймають українських біженців, 2 мільярди євро.

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Банк обіцяє зробити все можливе, щоб допомогти з відбудовою країни, щойно умови це дозволять,

– повідомляє ЄБРР.

У банку зазначили, що фінансування буде доступним для підтримки українських компаній, зокрема за допомогою відстрочених позик, підтримки ліквідності та фінансування торгівлі.

Допомога від МВФ

Рада директорів МВФ погодить виділення екстреного фінансування на 1,4 мільярда доларів на подолання економічного шоку, спричиненого війною.

Для МВФ це дуже актуально, тому що Україна є нашим членом. І ми поруч з народом України в цю страшну хвилину,

– запевнила директорка МВФ Крісталіна Георгієва.

Допомога від США

Лідери Конгресу США досягли двопартійної угоди про надання Україні та союзникам 13,6 мільярда доларів допомоги.

4 мільярди доларів отримає Україна та країни Східної Європи, щоб допомогти 2 мільйонам українських біженців.

6,7 мільярда доларів піде на розміщення американських військ та техніки в європейському регіоні та передачу американського озброєння Україні та союзникам США.

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