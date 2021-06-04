Про це повідомила міністерка з соціальної політики Марина Лазебна під час години запитань до уряду у парламенті. Вона зауважила, що другий рік поспіль забезпечують індексацію пенсій.

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У липні проведуть індексацію для мільйона пенсіонерів

У липні буде проведено індексацію пенсій для ще 1 мільйона пенсіонерів, яким пенсію призначено у 2018 – 2020 роках, а також тим, кому пенсії виплачуються у мінімальному розмірі,

– підкреслила Лазебна.

За словами Лазебної, загалом цього року перераховані підвищені пенсії мають отримати 10,5 мільйона українських пенсіонерів.

Пенсійний фонд України провів з 1 квітня перерахунок пенсій тим пенсіонерам, що працюють.

У парламенті зареєстрували законопроєкт щодо підвищення пенсійного віку

Зазначимо, що нещодавно у парламенті зареєстрували законопроєкт щодо підвищення пенсійного віку в Україні. У документі мовиться про підвищення пенсійного віку до 61 року. Нововведення також передбачає зменшення пенсійного віку на 6 місяців при народженні дитини та її догляду до 6-річного віку.

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Тобто, що пенсійний вік для жінок не може бути зниженим більше ніж на 3 роки. Ініціатори проєкту, а це нардепи від "Слуги народу", вважають, що це допоможе розв'язати демографічну кризу в Україні.