Про це в ефірі авторської програми Катерини Соляр "Перехресний допит" на 24 каналі розповів голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. Він зазначив що відповідне рішення було принциповою позицією.

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"Ми вважаємо, що це (спрощений податок – 24 канал) абсолютно корупційна пільга, яка була надана протягом минулого скликання", – сказав Данило Гетманцев.

За його словами, корупційність полягає у тому, що єдиний податок IV групи сплачується виходячи від обсягу земель, які обробляють.

Є логіка, тому що ти можеш визначити, що, наприклад, гектар повинен приносити такий дохід і 300 гривень від цього доходу бере місцевий бюджет. А птахівництво не залежить від землі, на якій стоїть фабрика. Дохід формується по-іншому. Данило Гетманцев Голова податкового комітету Верховної Ради

Переведення на загальну систему оподаткування

Гетманцев пояснив, що на відповідних підприємствах землю не обробляють. Натомість при 62 мільярдах доходу галузь сплатила 17 мільйонів у 2020 році.

"Це ж абсолютна корупційна річ при тому, що виробники курятини в нашій державі – це потужні світові гіганти. Ця поправка стосується і яйця, і курки. Ми перевели їх на загальну систему оподаткування", – сказав голова податкового комітету Верховної Ради.