Про це в ефірі авторської програми Катерини Соляр "Перехресний допит" на 24 каналі розповів голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. Він зазначив що відповідне рішення було принциповою позицією.
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"Ми вважаємо, що це (спрощений податок – 24 канал) абсолютно корупційна пільга, яка була надана протягом минулого скликання", – сказав Данило Гетманцев.
За його словами, корупційність полягає у тому, що єдиний податок IV групи сплачується виходячи від обсягу земель, які обробляють.
Є логіка, тому що ти можеш визначити, що, наприклад, гектар повинен приносити такий дохід і 300 гривень від цього доходу бере місцевий бюджет. А птахівництво не залежить від землі, на якій стоїть фабрика. Дохід формується по-іншому.
Переведення на загальну систему оподаткування
Гетманцев пояснив, що на відповідних підприємствах землю не обробляють. Натомість при 62 мільярдах доходу галузь сплатила 17 мільйонів у 2020 році.
"Це ж абсолютна корупційна річ при тому, що виробники курятини в нашій державі – це потужні світові гіганти. Ця поправка стосується і яйця, і курки. Ми перевели їх на загальну систему оподаткування", – сказав голова податкового комітету Верховної Ради.
Наразі ми можемо говорити, що з 1 січня їм треба переходити на загальну систему оподаткування. Це абсолютно правильна річ. Я завжди стояв на позиції ліквідації корупційних пільг.
Птахівництву доведеться платити податок на прибуток
- Птахівництво перевели на загальну систему оподаткування у 18% з прибутку податковим законом №5600. Це сталося попри спроби залишити його на "спрощенці".
- Верховна Рада проголосувала за редакцію закону, мовиться про правку №117, яка передбачає зміни до категорій бізнесу, який не може перебувати на спрощеній системі оподаткування.
- Ставка податку для платників єдиного податку IV групи з одного гектара сільськогосподарських угідь – з 0,95% збільшується до 50%.