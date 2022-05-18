Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Для цього створять спеціальну платформу, на якій купуватимуть газ, скраплений газ (СПГ) та водень.

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Ми знаємо, що коли Європа діє разом, вона має більший вплив. Лідери урядів ЄС домовилися створити платформу для спільної закупівлі газу, СПГ та водню,

– заявила голова Єврокомісії.

Як ЄС повертає свою енергетичну незалежність

У ЄС напрацювали спільний механізм закупівель. Тепер ЄС буде як організація вести переговори з країнами-постачальниками та проводити з ними роботу.

Це важливо, оскільки тепер Росії буде важче шантажувати окремі країни ЄС, які потім в теорії блокуватимуть санкції ЄС. Тепер кожна країна знатиме, що не залишиться сама, адже ЄС буде закуповувати газ для всіх.

Як Росія шантажує Європу

Росія вимагає, щоб їй платили за газ рублями.

Єврокомісія наполягає, що це є порушенням санкцій. Але деяких компаній це не зупиняє і вони або вже заплатили в рублях, або принаймні відкрили відповідні рахунки.

Росія вже відключила Польщу та Болгарію за те, що ті відмовилися платити за російський газ рублями.

На черзі – Фінляндія, щоправда, з іншої причини. Фінляндія очікує, що її відключать від російського газу вже 20 – 21 травня через те, що та подала заявку на вступ до НАТО.

Росія також штучно обмежує постачання газу в Європу по деяких трубопроводах.



Як залежність ЄС фінансує Росію / Інфографіка 24 каналу

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