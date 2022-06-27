Лідери G7 прогнозують глобальну економічну кризу

Усі лідери G7 стурбовані назріваючою економічною кризою, оскільки зростання економіки сповільнюється, але пришвидшується ріст інфляція.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц після робочої сесії, присвяченої глобальній економіці на цьогорічній конференції саміту G7.

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На світ чекає економічна криза

Він пояснив, що стан світової економіки та низка криз останнього часу викликають занепокоєння. На його переконання, це не малі виклики, тому відповіді на них мають бути спільними.

Всіх членів "Великої сімки" турбує криза, з якою ми стикаємося: падіння темпів росту економіки, збільшення інфляції, нестача сировини, перебої у постачаннях енергоресурсів – сумарно всі ці фактори обіцяють чималі проблеми,

– сказав Шольц.

Канцлер оголосив, що країни "Великої сімки" планують до 2027 року залучити 600 мільярдів доларів у розвиток інфраструктури країн, які розвиваються, в рамках ініціативи, спрямованої на протидію багатотрильйонному проєкту Китаю "Один пояс, один шлях". При цьому 200 мільярдів доларів з цієї суми нададуть США.

На сайті Білого дому оголосили, що президент США Джо Байден та інші лідери країн "Великої сімки" запускають офіційне партнерство, яке має "усунути недоліки в інфраструктурі країн, що розвиваються, зміцнить світову економіку та ланцюжки поставок, а також просунути інтереси Вашингтона у сфері нацбезпеки".

Ці гроші будуть спрямовані на кліматичну та енергетичну безпеки, цифровий зв'язок, охорону здоров'я та гендерну рівність.

Саміт G7 та підтримка України

26 червня 2022 року в замку Ельмау в Баварських Альпах відкрився саміт країн "Великої сімки" (G7), в якому беруть участь президент США Джо Байден і лідери Німеччини, Канади, Франції, Великої Британії, Італії та Японії, а також керівництво ЄС. Однією з основних тем на саміті стане Україна та війна, яку розв'язала Росія.

Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомляє, що у підсумковій заяві саміту лідери хочуть оголосити про своє зобов’язання надавати безстрокову підтримку Україні для її захисту проти російської агресії.

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