Мільйони українців можуть втратити доступ до газу з 1 січня через відсутність лічильників. Чи станеться це та як цього уникнути, читайте на Економіка 24.

Зрештою українцям треба встановити газові лічильники: чи то до 1 січня, чи пізніше, але точно доведеться. Тож 24 канал з’ясував як це зробити, скільки коштує та хто оплачує.

Чи відключать газ українцям

Згідно з законом про комерційний облік природного газу, з 1 січня 2021 року споживачам, у яких немає лічильників, газ постачати не будуть.

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Таких квартир та будинків в Україні багато – близько 3 мільйонів осіб за підрахунками глави профільного відділення "Опори" Тетяни Байко, які вона озвучила в коментарі Obozrevatel.

Я не думаю, що почнуть вимикати газ такій великій кількості споживачів,

– говорить Бойко.

Очікують, що у Верховній Раді приймуть зміни до закону, які відтермінують цю норму й українцям не відключать газ з 1 січня. Проте зараз із прийняттям бюджету, місцевими виборами та коронавірусом, це питання відклали.

Кому можуть відключити газ:

Українцям, які не мають лічильника і вони відмовилися від такого, коли облгази пропонували встановити.

Кому газ не відключать:

Споживачам з індивідуальним лічильником;

Мешканцям без лічильника, але які проживають в багатоквартирному будинку, де є загальнобудинковий лічильник;

Споживачам, яким не встановили лічильник з вини облгазу.

Як встановити газовий лічильник

Людям, у яких немає індивідуального лічильника, але є загальнобудинковий, газ у 2021 році постачатимуть без проблем. Проте індивідуальний лічильник має свої плюси – ви платите лише за те, що справді спожили. Для того, щоб встановити лічильник необхідно його правильно вибрати та підготувати все до його встановлення.

Скільки коштує встановити лічильник газу

За законом про комерційний облік, встановлення лічильника і сам лічильник повинні оплачувати газорозподільні компанії або люди повинні отримувати компенсацію з бюджету. Тобто він має бути безкоштовним. Наразі лічильники повинні встановлювати споживачам, помешкання яких обладнані тільки одним газовим приладом – газовою плитою.

Проте держава не виділяє достатньо коштів для того, щоб забезпечити лічильниками всі квартири та будинки. Тож мешканцям часто доводиться оплачувати встановлення лічильника самостійно, щоб не чекати місяцями.

Загалом встановлення лічильника може обійтися в 4-7 тисяч гривень.

Хто може встановити лічильник

Для встановлення лічильника необхідно звернутися до облгазу або до компаній, які мають ліцензію та дозвіл на виконання газонебезпечних робіт.

Для того, щоб облгаз встановив лічильник, потрібно звернутися із відповідною заявою: про безкоштовне встановлення чи за власний кошт.

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Як вибрати лічильник газу

Є три основні види газових лічильників:

Мембранні . Всередині лічильника є камера, яка наповнюється газом. Це надійний та довговічний лічильник, але не з дешевих.

. Всередині лічильника є камера, яка наповнюється газом. Це надійний та довговічний лічильник, але не з дешевих. Роторні . Потік газу обертає ротор. В облгазах радять не купувати роторні лічильники, оскільки вони швидше виходять з ладу та дають похибки. Проте вони дешевші.

. Потік газу обертає ротор. В облгазах радять не купувати роторні лічильники, оскільки вони швидше виходять з ладу та дають похибки. Проте вони дешевші. Ультразвукові. Це лічильники, в яких ультразвук "просвічує" потік. Такий тип лічильника найкраще підходить для промисловості.

Коли визначилися із видом лічильника, необхідно вибрати ще його типорозмір (G-1.6, G-2,5, G 4, G-6, G-8, G-10 тощо). Тут необхідно розуміти призначення. Якщо у вас лише газова плита, то підійде G-1.6. Якщо плита та водонагрівач, варто брати потужніший G-2.5.

Перш ніж купувати лічильник самостійно, варто проконсультуватися з фахівцями в облгазі чи компанії, яка надає відповідні послуги. Це збереже вам гроші.

Як підготуватися до встановлення лічильнику

У Львівгазі пояснюють як підготувати квартиру чи будинок до встановлення лічильника.

Для підготовки приміщення, насамперед необхідно забезпечити доступ до газової труби. Якщо лічильник встановлюється у квартирі, приберіть все, що може перешкоджати проведенню монтажних робіт: відсуньте меблі, зніміть навісні полиці тощо,

– йдеться у повідомленні.

Також, щоб запобігти забрудненню підлоги або її пошкодженню, радять застелити ділянку підлоги на місці встановлення лічильника картоном.

Якщо вирішили встановити лічильник зовні приміщення, то його варто помістити в монтажний ящик для лічильника газу.

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Щоб встановити лічильник необхідні такі документи:

Договір надання послуг з газопостачання між Вами та Вашим газопостачальним підприємством;

Паспорт (оригінал та копія);

Ідентифікаційний код (оригінал та копія);

Свідоцтво про право власності на помешкання, де встановлюється газовий лічильник;

Технічний паспорт помешкання.