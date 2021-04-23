Невтішні прогнози, – Лазебна заявила, що розрив між пенсією і зарплатою буде більшим

Ще декілька років тому показник-коефіцієнт заміщення пенсії з зарплатою був понад 50%. Але наразі він трохи більше за 25%.

Надалі він ще більше збільшуватиметься. Про це в ефірі програми "Перехресний допит" сказала міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

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За її словами, розмір пенсії у порівнянні з зарплатою у 2010 – 2011 роках був 54 – 57%. Це був дуже хороший показник. Адже він означав, що пенсія – 50% зарплати.

Зараз він 27%. У нас є невтішний прогноз, що він падатиме. Це від того, що людей, які сплачують внески, менше,

– зазначила Лазебна.

Вона зауважила, що окрім цього, наразі мінімальний внесок, який сплачується до пенсійного фонду – 1 300 гривень, а мінімальна пенсія – 1 769 гривень. Тобто внесок на 60% тільки покриває мінімальну пенсію.

Як вирівняти ситуацію

Міністерка розповіла, як можна вирівняти таку ситуацію. Прожитковий в 1769 гривень, як сказала Лазебна, є лише розрахунковим, тобто не реальним і не фактичним: "Фактичний – це 3,5 тисячі гривень для пенсіонера. Але до нього треба йти".

Наприкінці січня 2021 року Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт , яким запропонував змінити підхід до формування прожиткового мінімуму, соціальних виплат та грошових платежів.

Вона повідомила, що в парламент внесли пакет законопроєктів, аби визначити, що прожитковий мінімум має розраховуватися інакше і бути основним стандартом для трьох – чотирьох, на які людина живе, зокрема пенсія.

"Там де люди живуть на цей стандарт – він має бути фактичний. Для пенсіонера – не менше 3 тисячі гривень", – додала Лазебна.