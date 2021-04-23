Ще декілька років тому показник-коефіцієнт заміщення пенсії з зарплатою був понад 50%. Але наразі він трохи більше за 25%.

Надалі він ще більше збільшуватиметься. Про це в ефірі програми "Перехресний допит" сказала міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

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За її словами, розмір пенсії у порівнянні з зарплатою у 2010 – 2011 роках був 54 – 57%. Це був дуже хороший показник. Адже він означав, що пенсія – 50% зарплати.

Зараз він 27%. У нас є невтішний прогноз, що він падатиме. Це від того, що людей, які сплачують внески, менше,

– зазначила Лазебна.

Вона зауважила, що окрім цього, наразі мінімальний внесок, який сплачується до пенсійного фонду – 1 300 гривень, а мінімальна пенсія – 1 769 гривень. Тобто внесок на 60% тільки покриває мінімальну пенсію.

Як вирівняти ситуацію

Міністерка розповіла, як можна вирівняти таку ситуацію. Прожитковий в 1769 гривень, як сказала Лазебна, є лише розрахунковим, тобто не реальним і не фактичним: "Фактичний – це 3,5 тисячі гривень для пенсіонера. Але до нього треба йти".

До речі! Наприкінці січня 2021 року Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, яким запропонував змінити підхід до формування прожиткового мінімуму, соціальних виплат та грошових платежів.

Вона повідомила, що в парламент внесли пакет законопроєктів, аби визначити, що прожитковий мінімум має розраховуватися інакше і бути основним стандартом для трьох – чотирьох, на які людина живе, зокрема пенсія.

"Там де люди живуть на цей стандарт – він має бути фактичний. Для пенсіонера – не менше 3 тисячі гривень", – додала Лазебна.