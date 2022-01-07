Голова Мінсоцполітики Марина Лазебна розповіла, що в Україні працюють механізми, які попереджають шахрайство НПФ. Ба більше, гроші, що лежать у них на рахунках "працюють" й приносять дохід. Також очільниця відомства розповіла про всі нюанси накопичувальної пенсії та соціальні інвестиції від держави, котрі передбачені бюджетом-2022 в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу.

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Як працюють НПФ

Лазебна ділиться, що під час інвестування закон зобов'язує розкладати пенсійні накопичення українців "по різних кошиках", і лише у надійні, визначені законодавством інструменти. Таким чином забезпечується збереження коштів протягом тривалого часу.

Активи, у які інвестуються пенсійні накопичення, можуть бути і гривневими, і валютними, щоб захистити пенсійні накопичення від курсових коливань,

– розповідає голова Мінсоцполітики.

Дохідність фондів

Політикиня зауважує, досвід роботи НПФ в Україні показує, що ті фонди, де є і валютні, і гривневі активи, і взагалі широка диверсифікація інвестицій забезпечили для своїх учасників дохідність вище інфляції навіть в кризові 2008 і 2014 – 2015 роки.

Також недержавні пенсійні фонди щоденно звітують державному регулятору та оприлюднюють дані про те, куди інвестовані кошти людей, скільки коштують ці активи. Фонди проходять обов'язковий щорічний незалежний аудит. Тож Лазебна вважає, що це ще один механізм, який повинен викликати довіру в українців до НПФ.

Що таке недержавні пенсійні фонди НПФ – неприбуткові організації, всі зароблені прибутки розподіляються між майбутніми пенсіонерами в повному обсязі. Розмір та напрямки витрат, які можна здійснювати за рахунок пенсійних активів, жорстко обмежені законодавством, щоб пенсійні накопичення не "проїдались".

Цікаво Обов'язкові пенсійні накопичення: як працюватиме другий рівень пенсійної системи Довідка: В Україні недержавні пенсійні фонди працюють з 2005 року. Нині їх налічується 60, з яких приблизно 15 активно розвиваються та, зі слів Лазебної, користуються довірою людей.

Які ризики шахрайства в НПФ Ризики шахрайства значно нижчі, ніж в установах, де немає такого взаємоконтролю, вважає очільниця відомства. З боку держави діяльність тих, хто надає послуги на цьому ринку, щоденно контролює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Лазебна розповідає, що ця комісія захищає права споживачів, встановлює вимоги до персоналу, капіталу, технічного та програмного забезпечення, внутрішніх процедур, фінансового моніторингу та організації роботи, такі вимоги посилюються.

Людина і сама може щодня перевіряти роботу фонду та стан свого рахунку і в будь-який момент перевестись в інший фонд без жодних штрафів, якщо їй будь-що не подобається – і не лише показники звітності, а навіть те, як з нею спілкуються та відповідають на її питання,

– зазначає Лазебна.

Марина Лазебна розповіла про накопичувальну пенсію: дивіться відео