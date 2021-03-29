Треба давати вудку, а не рибу, – Лазебна про ситуацію з безробіттям в Україні
Соціальна політика має бути спрямована на працевлаштування людей. Необхідно створювати такі програми, які б стимулювали людей працювати.
Джерело:"РБК-Україна"
Про це заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна. І додала, коли людина працює, то має заробітну плату, є застрахованою, платить внески і не потребує соціальних допомог.
Зверніть увагу Чи може Україна відмовитись від масштабної програми субсидій: що кажуть у Мінсоцполітики
Я вважаю, що треба давати вудку, а не рибу, стимулювати працездатних людей працювати і виходити на самозабезпечення,
– підкреслила вона.
Марина Лазебна розповіла, що постійно аналізує програму допомоги малозабезпеченим українцям. І бачить там третину сімей, до складу яких входять працездатні непрацюючі люди, які часто працюють у "тіньовому" секторі.
"При цьому отримують допомогу коштом інших платників податків. Це порушує принцип адресності і не може не обурювати суспільство", – вважає міністерка соціальної політики.
Треба сприяти працевлаштуванню людей, – Лазебна
За її словами, з огляду на дані щодо зареєстрованого безробіття, в Україні потрібно відновлювати активні програми зайнятості. Варто сприяти працевлаштуванню людей, особливо малоконкурентних, на ринку праці.
Це нормальний показник для кризового року, і це не катастрофа. Але треба розробляти нові стимулюючі програми зайнятості,
– підсумувала Марина Лазебна.
Ситуація з безробіттям в Україні: останні новини
- За даними Державної служби статистики, рівень безробіття в Україні перевищив показник 10%.
- Кількість зайнятого населення України у віці 15 – 70 років та 15 років і старше склала 15 мільйонів 700 тисяч осіб. Кількість безробітних – 1,8 мільйона людей.
- Рівень зайнятості скоротився у всіх регіонах і серед всіх вікових груп населення України.
Поділитися новиною