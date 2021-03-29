Соціальна політика має бути спрямована на працевлаштування людей. Необхідно створювати такі програми, які б стимулювали людей працювати.

Про це заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна. І додала, коли людина працює, то має заробітну плату, є застрахованою, платить внески і не потребує соціальних допомог.

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Я вважаю, що треба давати вудку, а не рибу, стимулювати працездатних людей працювати і виходити на самозабезпечення,

– підкреслила вона.

Марина Лазебна розповіла, що постійно аналізує програму допомоги малозабезпеченим українцям. І бачить там третину сімей, до складу яких входять працездатні непрацюючі люди, які часто працюють у "тіньовому" секторі.

"При цьому отримують допомогу коштом інших платників податків. Це порушує принцип адресності і не може не обурювати суспільство", – вважає міністерка соціальної політики.

Треба сприяти працевлаштуванню людей, – Лазебна

За її словами, з огляду на дані щодо зареєстрованого безробіття, в Україні потрібно відновлювати активні програми зайнятості. Варто сприяти працевлаштуванню людей, особливо малоконкурентних, на ринку праці.

Вона повідомила, що за 2020 рік на роботу було прийнято 3,9 мільйона українців, а припинено трудові відносини з 4,06 мільйонами. Тобто працевлаштовано на 101,5 тисяч менше ніж звільнено.

Це нормальний показник для кризового року, і це не катастрофа. Але треба розробляти нові стимулюючі програми зайнятості,

– підсумувала Марина Лазебна.

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