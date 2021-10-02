Латвійську авіакомпанію зобов'язали виплатити Україні борг за польоти над Чорним морем

Латвійська авіакомпанія Primera Air Nordic має сплатити Україні 150 тисяч гривень боргу. Відповідне рішення ухвалив Господарський суд Київської області.

Причиною такого рішення є надання аеронавігаційних послуг під час польотів над Чорним морем з боку Primera Air Nordic. У ході досудового розслідування вдалося встановити, що у 7 іноземних авіакомпаній виникли заборгованості перед "Украерорух".

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Загальна сума заборгованостей за аеронавігаційні послуги у повітряному просторі України, зокрема, над Чорним морем становила близько 7 мільйонів гривень.

Одна з авіакомпаній Об’єднаних Арабських Еміратів вже сплатила 3 719 843 гривень боргу.

Рейтинг найкращих авіакомпаній

Консалтингова організація Skytrax оприлюднила переможців премії World Airline Awards. До списку не увійшов жоден український авіаперевізник.

Упродовж 6 років рейтинг очолює Qatar Airways. До 10 найкращих авіакомпаній світу 2021 року увійшли:

Qatar Airways;

Singapore Airlines;

ANA All Nippon Airways;

Emirates;

Japan Airlines;

Cathay Pacific Airways;

EVA Air;

Qantas Airways;

Hainan Airlines;

Air France.

Допис Прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя:

Несплата аеронавігаційних послуг за польоти над Чорним морем: суд задовольнив позов прокуратури автономії до іноземної авіакомпанії

Рішенням Господарського суду Київської області задоволено позовну заяву прокуратури АР Крим та м. Севастополя до авіакомпанії "PRIMERA AIR NORDIC" про стягнення заборгованості за надані їй аеронавігаційні послуги у повітряному просторі України, зокрема, над Чорним морем, загальною сумою близько 150 тисяч гривень.

Прокуратурою автономії, у ході досудового розслідування, розпочатого за фактами порушення правил міжнародних польотів (ст. 334 КК України), встановлено, що у 7 іноземних авіакомпаній виникли заборгованості перед Державним підприємством обслуговування повітряного руху України ("Украерорух") за надані аеронавігаційні послуги у повітряному просторі України, зокрема, над Чорним морем на загальну суму 7 мільйонів гривень.

Загалом, в результаті пред'явлення зазначених позовів, одна з авіакомпаній Об’єднаних Арабських Еміратів у повному обсязі сплатила заборгованість на суму 3 719 843 гривень, а також два позови прокуратури автономії були задоволені судом на загальну суму у понад 250 тисяч гривень.

Варто зазначити, що пред'явлення позовів обумовлено необхідністю забезпечити стабільність функціонування об’єкту державної власності, що має стратегічне значення для економіки та безпеки України, необхідності виконання взятих державою на себе обов'язків за Конвенцією про міжнародну цивільну авіацію 1944 року, щодо належного здійснення аеронавігаційного обслуговування повітряних суден та гарантування безпеки повітряного простору.