Так, Зеркаль вирішила звершити свою роботу у компанії. Крім неї, "Нафтогаз" покинули ще двоє працівників – Альона Осмоловська та Вадим Гламаздін.

До речі Санкції США мають вирішальне значення, – Зеркаль про блокування "Північного потоку – 2"

Що сказала Зеркаль

Виданню "НВ Бізнес" чиновниця підтвердила, що "трудова книжка у неї на руках". Вона прокоментувала ситуацію навколо "Північного потоку-2", яка, за її словами, вкрай непроста.

Вона наголосила, що багато років "Нафтогаз" об'єднував всіх, хто був готовий відстоювати інтереси України щодо цього. Завдяки зусиллям ми отримали відтермінування запуску трубопроводу, що зберегло Україні майже 3 мільярди доларів.

Я щиро вірю, що зараз вікно можливостей для України ще не закрито. При об'єднанні зусиль всіх міжнародних союзників і активне включення президента, Україна може певною мірою знизити свої потенційні втрати,

– зазначила Зеркаль.

Що відомо про роботу Зеркаль у "Нафтогазі"

Зеркаль прийшла у "Нафтогаз" в травні 2020 року. До речі, після звільнення Юрія Вітренка з посади виконавчого директора.

Вона займалась питанням захисту "Нафтогазу" в судах проти "Газпрому" та Росії. Раніше напрямком керував Вітренко.

Зверніть увагу! Ексочільника компанії Андрія Коболєва звільнили 28 квітня. Все через мільйонні збитки компанії. Одразу ж компанію очолив Юрій Вітренко.