Ціни на курячі яйця в Україні можуть зрости ще більше в січні. За 10 штук популярного продукту українці повинні будуть заплатити 40 гривень.

Причиною підвищення цін на яйця є значне подорожчання кормів для птахів. Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявила експертка зі птахівництва Асоціації тваринників України Ярина Бойко, повідомляє 24 канал.

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Вона зазначила, що виробники кормів для птиці зазнали впливу нестабільності ринку сировини. Тобто значно зросли ціни на:

зерно пшениці;

зерно кукурудзи;

сою;

макуху.

Це і спричинило зростання і собівартості отриманої продукції.

Експертка розповіла, що раніше ціна становила 14 гривень за десяток яєць за собівартістю. То на сьогодні вона вже збільшилась до 22 гривень.

Відповідно, ми бачили ціну до 30 гривень, а зараз вже спостерігаємо 34 – 36 гривень на полицях у магазинах,

– пояснила Ярина Бойко.

За її словами, зростання продовжиться і в січні 2021 року. Адже скорочується пропозиція яєць, а попит, особливо з новорічними святами, лишається на тому самому рівні.

"Найімовірніше, в січні ціна може зрости до 40 гривень", – підсумувала вона.