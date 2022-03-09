Долар та євро оновили історичний максимум на Мосбіржі

9 березня 2022 року курс долара до російського рубля вдруге за день оновив історичний максимум й уперся у встановлений біржею новий верхній кордон. Євро сягнув позначки 131 рубль.

Курс долара та євро на Мосбіржі

Курс долара до рубля становить 120, 83 рублі. Нагадаємо, що ще пару годин тому він був на рівні 120 рублі.

Читайте У Росії заборонили обмінювати рублі на валюту

Курс євро до рубля – 131 рубль.

Офіційний курс

Варто також зауважити, що долар виявився на 12 рублів вище за рівень чинного офіційного курсу, а євро – на 9 рублів вище за офіційний курс.

Нагадаємо, що рубль почав знецінюватись одразу після звернення ватажків бойовиків до Путіна з проханням визнати так звану "незалежність". До початку вторгнення Росії на територію Україну курс долара складав 81 рубль, а євро – 91 рубль.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!