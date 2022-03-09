Долар та євро оновили історичний максимум на Мосбіржі
9 березня 2022 , 13:40Читать новость на русском
Джерело:Інтерфакс-Україна
9 березня 2022 року курс долара до російського рубля вдруге за день оновив історичний максимум й уперся у встановлений біржею новий верхній кордон. Євро сягнув позначки 131 рубль.
Курс долара та євро на Мосбіржі
- Курс долара до рубля становить 120, 83 рублі. Нагадаємо, що ще пару годин тому він був на рівні 120 рублі.
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- Курс євро до рубля – 131 рубль.
Офіційний курс
Варто також зауважити, що долар виявився на 12 рублів вище за рівень чинного офіційного курсу, а євро – на 9 рублів вище за офіційний курс.
Нагадаємо, що рубль почав знецінюватись одразу після звернення ватажків бойовиків до Путіна з проханням визнати так звану "незалежність". До початку вторгнення Росії на територію Україну курс долара складав 81 рубль, а євро – 91 рубль.
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