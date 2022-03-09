Курс долара та євро на Мосбіржі

Курс долара до рубля становить 120, 83 рублі. Нагадаємо, що ще пару годин тому він був на рівні 120 рублі.

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Курс євро до рубля – 131 рубль.

Офіційний курс

Варто також зауважити, що долар виявився на 12 рублів вище за рівень чинного офіційного курсу, а євро – на 9 рублів вище за офіційний курс.

Нагадаємо, що рубль почав знецінюватись одразу після звернення ватажків бойовиків до Путіна з проханням визнати так звану "незалежність". До початку вторгнення Росії на територію Україну курс долара складав 81 рубль, а євро – 91 рубль.

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