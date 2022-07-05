Офіційний курс валют

У вівторок, 5 липня, Національний банк України встановив офіційний курс євро на рівні 30,58 гривні за євро, що на 5 копійок більше, ніж у понеділок

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Польський злотий також подорожчав – до 6,49 гривні за злотий. Це на 3 копійки більше, ніж попереднього банківського дня. Виріс у ціні й британський фунт стерлінгів – на 35 копійок – і коштує 35,56 гривні.

Нагадаємо, що офіційний курс долара залишається незмінним, ще з 24 лютого НБУ зафіксував його на рівні 29,25 гривні. Відтак всі інші курси валют щодо гривні регулятор вираховує з котирувань валютних пар з американським доларом на міжнародному ринку.

Тому офіційні курси зараз не є індикатором економічної ситуації в Україні та позиції гривні. Про це більше може "сказати" курс на готівковому ринку, який не обмежують.

Готівковий курс валют

За даними finance.ua, готівковий курс іноземних валют в Україні станом на 4 липня зупинився на рівні:

Долар: покупка – 34,79 гривні, продаж – 35,55 гривні.

Євро: покупка – 36,06 гривні, продаж – 37,22 гривні.

Злотий: покупка – 7,66 гривні, продаж –7,86 гривні.

Фунт стерлінгів: покупка – 42,56 гривні, продаж – 44,06 гривні.

Яким буде курс після війни

Навіть в НБУ не можуть дати прогнозу курс долара, яким він буде після війни, коли його "відпустять". Але там наголошують, що все залежатиме від допомоги, яку Україна отримуватиме від своїх міжнародних партнерів та інвестицій.

Зазначимо, що Україна представила 10-річний план відновлення. На нього знадобляться 750 мільярдів доларів.

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