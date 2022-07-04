Євро подорожчало: курс валют на 4 липня

Офіційний курс української гривні щодо євро знецінився, але зміцнився щодо інших. Яку ціну євро, польського злотого та британського фунта стерлінга встановив НБУ 4 липня, читайте далі.

Офіційний курс валют

У понеділок, 4 липня, Національний банк України встановив офіційний курс євро на рівні 30,53 гривні за євро, що на 13 копійок більше, ніж наприкінці минулого тижня.

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Польський злотий навпаки подешевшав – до 6,46 гривні за злотий. Це на 3 копійки менше, ніж попереднього банківського дня. Упав у ціні й британський фунт стерлінгів – на 22 копійки – і коштує 35,21 гривні.

Нагадаємо, що офіційний курс долара залишається незмінним, ще з 24 лютого НБУ зафіксував його на рівні 29,25 гривні. Відтак всі інші курси валют щодо гривні регулятор вираховує з котирувань валютних пар з американським доларом на міжнародному ринку.

Тому офіційні курси зараз не є індикатором економічної ситуації в Україні та позиції гривні. Про це більше може "сказати" курс на готівковому ринку, який не обмежують.

Готівковий курс валют

За даними finance.ua, готівковий курс іноземних валют в Україні станом на 4 липня зупинився на рівні:

Долар: покупка – 34,91 гривні, продаж – 35,60 гривні.

Євро: покупка – 36,26 гривні, продаж – 37,32 гривні.

Злотий: покупка – 7,65 гривні, продаж –7,88 гривні.

Фунт стерлінгів: покупка – 42,70 гривні, продаж – 44,80 гривні.

Нагадаємо, що на початку червня НБУ підняв облікову ставку з 10% одразу до 25%. В Нацбанку розповіли, як це вплине на звичайних українців: депозити повинні стати прибутковішими, водночас сильного впливу на кредити це рішення не матиме.

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