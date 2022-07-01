Офіційний курс валют

У п'ятницю, 1 липня, Національний банк України встановив офіційний курс євро на рівні 30,40 гривні за євро, що на 38 копійок менше, ніж у четвер.

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Польський злотий теж подешевшав – до 6,49 гривні за злотий. Це на 7 копійок менше, ніж попереднього дня. Британський фунт стерлінгів теж подешевшав – на 12 копійок – і коштує 35,43 гривні.

Проте це не означає, що гривні зміцнилася. Річ у тому, що зміцнився курс долара щодо цих валют на міжнародному ринку. Нагадаємо, що НБУ з 24 лютого встановив фіксований курс долара на рівні 29,25 гривні. Відтак всі інші курси валют щодо гривні регулятор вираховує з котирувань валютних пар з американським доларом на міжнародному ринку.

Готівковий курс валют

За даними finance.ua, готівковий курс іноземних валют в Україні станом на 29 червня зупинився на рівні:

Долар: покупка – 34,71 гривні, продаж – 35,48 гривні.

Євро: покупка – 36,15 гривні, продаж – 37,31 гривні.

Злотий: покупка – 7,76 гривні, продаж –7,94 гривні.

Фунт стерлінгів: покупка – 42,95 гривні, продаж – 44,80 гривні.

Нагадаємо, що на початку червня НБУ підняв облікову ставку з 10% одразу до 25%. В Нацбанку розповіли, як це вплине на звичайних українців: депозити повинні стати прибутковішими, водночас сильного впливу на кредити це рішення не матиме.

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