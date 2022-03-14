Курс рубля у Росії вирішили рахувати по-іншому: що змінили

На Росії знайшли новий спосіб приховати своє економічне становище. Так, у Центробанку країни-агресорки вирішили змінити принцип розрахунку курсу рубля.

Російський Центробанк ухвалив рішення збільшити часовий діапазон розрахунку офіційного курсу рубля. Нібито "для підвищення репрезентативності курсу долара".

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Що змінить Росія у розрахунках курсу рубля

Досі офіційний курс долара на Росії встановлювали на основі даних Московської біржі про середньозважений курс до рубля за угодами, укладеними з 10:00 по 11:30 за московським часом. Тепер же його розраховуватимуть за період від 10:00 до 16:30.

У поясненні російського регулятора ідеться, що така зміна начебто дасть змогу "врахувати більше угод упродовж дня". Зазначається, що офіційний курс євро до рубля теж встановлюватимуть за новим принципом.

Тим часом економісти передбачають дефолт у Росії. У Morgan Stanley говорили дату 15 квітня, але нові дані свідчать, що це може відбутись значно швидше.

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