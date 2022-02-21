Курс може навіть покращитися: чому не варто купувати валюту через паніку

На фоні інформації щодо ймовірного вторгнення Росії в Україну курс долара на початку тижня стрімко підскочив. 14 лютого один американський долар став дорожчим майже на гривню.

І це зростання – рекорд останніх кількох років. За даними Нацбанку, в деяких обмінниках його ціна становила 28 гривень 85 копійок. Люди почали панікувати і нагнітати істерію в соцмережах.

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Панікувати не варто

Втім, експерти вважають, що панікувати не варто. За даними заступника голови Офісу Президента Ростислава Шурми, долар в Україні не перевищуватиме позначку в 30 гривень. Бо його контролюють відповідні фінансові органи держави.

На думку Шурми, за кілька місяців долар зовсім повернеться до відмітки 27 – 27,5 гривень.

Який би не створювався інформаційний тиск, курс долара не повинен перевищити 30 гривень за долар. Резервів Національного банку більш ніж достатньо для того, щоб вгамувати цю паніку.

Тож купувати валюту не варто, як наголосив Шурма. Готівку в банкоматах також не треба знімати. За його словами, курс зростає через спекуляції. Люди вигадують собі найнегативніші сценарії. Наприклад, блокада чи бомбардування.

Однак цього бути не може, бо ситуація не настільки критична, як її малюють. Тож ці сценарії закладають у фінансові ринки. Через що з'являється паніка.

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Сценарії розвитку економіки

За даними Київської школи економіки, існує 3 сценарії розвитку економіки на поточний рік – негативний, помірно негативний та відносно нормальний.

У першому випадку ціни на імпортований газ будуть високими. Ціни на експорт впадуть. А інфляція складе 11%. Долар може коштувати 32 гривні.

При другому, помірно негативному сценарії, ціни на експорт лишатимуться високими, ціни на газ знизяться. Інфляція складатиме 10%. Долар може коштувати 30 гривень.

При відносно нормальному сценарії ціни на газ на світовому ринку знизяться. Інфляція буде сповільнятись. На кінець 2022 року вона складатиме близько 8%. А долар коштуватиме 28,5 гривень.

Ризиків щодо курсу української гривні немає, зазначив Василь Фурман. Він є членом Ради Національного банку України. Експерт переконує, що курс гривні може навіть покращитися.

За його словами, українська економіка сьогодні збалансована. Та постійно адаптується до зовнішніх і внутрішніх викликів. На курс української гривні зараз впливає психологічний фактор.

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Як зазначив Фурман, фундаментальні фактори – українська економіка, бюджет, експорт, правильна політика НБУ, – вони нормальні.

Як тільки буде вичерпаний психологічний фактор, я думаю, що гривня з великою імовірністю може посилитися і відвоювати втрачені позиції,

– пояснив він.

Тому скуповувати чи продавати заощадження у доларах не варто. Поради прості: не піддавайтесь марній паніці, а дізнавайтеся правильні і збалансовані новини про валюти й економіку, як от на 24 каналі.