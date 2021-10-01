Курс гривні до долара зміцнів: у НБУ назвали причини

Протягом вересня на валютному ринку України переважав ревальваційний тиск. Це відбувалося попри зменшення вкладень нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).

Зміцнення курсу гривні до долара

У своєму Макроекономічному та монетарному огляді регулятор зазначив, що основними продавцями іноземної валюти були підприємства АПК, гірничо-металургійного комплексу та великі державні компанії.

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За результатами вересня додатне сальдо інтервенцій НБУ становило 140 мільйонів доларів (з початку року – 1,5 мільярда доларів). Інфографіка курсу гривні до долара / Скриншот графіку НБУ 1 жовтня, 1 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 26,61 57 гривні, що на 4 копійки більше ніж в попередній банківський день.

До теми Скільки коштують долар та євро: курс валют на 1 жовтня

Прогноз курсу гривні у 2021 році

Уряд заклав до бюджету на 2021 рік середньорічний курс долара на рівні 29,1 гривні.

За прогнозом Міжнародного валютного фонду, курс долара США до кінця поточного року буде залишатися в межах 27,98 гривні.

У квітневому консенсус-прогнозі від Мінекономіки експерти вказали середньорічний курс долара на рівні 27,90 гривні, проте наприкінці року його вартість зросте до 28,20 гривні.

У бюджетній декларації заклали, що у 2021 році середньорічний курс долара буде на рівні 28 гривень, а наприкінці року – підніметься до 28,60 гривні.

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу