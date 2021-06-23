Український банкір Андрій Оністрат у програмі "Що це було?" зробив власний прогноз щодо курсу гривні до долара. На його думку, Нацбанк не дозволить гривні укріпитися дешевше ніж 26,80 за долар.

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Оністрат скептично ставиться до погіршення ситуації з доларом відносно гривні восени. Як він розповів, за даними Міжнародного банку, курс долара буде сталим протягом найближчих 4 – 5 років й перебуватиме на рівні приблизно 28 за долар.

Також він спрогнозував літній курс гривні до долара.

На мій погляд, гривня до кінця літа буде на рівні 27 і Нацбанк не дасть їй укріпитися дешевше ніж 26,80. Це моя суб'єктивна думка,

– заявив банкір.

Зверніть увагу! Після засідання Федеральної резервної системи США долар продовжує дорожчати. Його індекс свідчить про рекордне зростання з моменту обвалу ринків у березні 2020 року через пандемію коронавірусу.

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