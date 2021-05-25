Минулого тижня українська гривня укріпилася на 0,5% до 27,43 гривні за долар. Серед причин фінансисти називають:

відсутність інтервенцій НБУ;

сплату квартальних податків, через що пропозиція валюти зросла.

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Що впливатиме на долар цього тижня

Податки

Юрій Шоломицький, керівник Центру макроекономічного моделювання KSE, називає відшкодування ПДВ одним з основних факторів, які впливатимуть на курс цього тижня. Через це в середині тижня буде певна волатильність.

Аналітики ICU вважають, що сплата податків до відшкодування ПДВ зміцнить гривню.

Цього тижня відбуватимуться платежі в бюджет за щомісячними податками, що теж потребуватиме продажу валюти експортерами, щоб сплатити податки до отримання відшкодування ПДВ, яке традиційно відбуватиметься в останні дні місяця,

– коментують аналітики ICU.

Проте як тільки завершиться період сплати податків, гривня ослабне, вважають аналітики ОТП Банку.

Аукціон з ОВДП

Другим фактором експерти називають аукціон з ОВДП. Зокрема, за словами аналітиків ICU, "без погашень ОВДП нерезиденти можуть продавати більше валюти перед аукціоном". А це ще один фактор для міцної гривні.

Як аукціон ОВДП впливає на гривню Попит іноземних інвесторів на облігації внутрішньодержавної позики (ОВДП) був основною причиною зміцнення гривні у першій половині 2021 року – до моменту підведення Росією військ до кордону з України. Тоді інвестиції скоротилися на



Тепер, коли загроза минула, інвестори повільно відновлюють довіру до українських активів і це може бути причиною для зміцнення національної валюти. Минулого тижня Мінфін залучив понад 14 мільярдів гривень. Наступний аукціон з ОВДП Попит іноземних інвесторів на облігації внутрішньодержавної позики (ОВДП) був основною причиною зміцнення гривні у першій половині 2021 року – до моменту підведення Росією військ до кордону з України. Тоді інвестиції скоротилися на 300 мільйонів доларів.Тепер, коли загроза минула, інвестори повільно відновлюють довіру до українських активів і це може бути причиною для зміцнення національної валюти. Минулого тижня Мінфін залучив понад 14 мільярдів гривень. Наступний аукціон з ОВДП Міністерство фінансів проведе у вівторок, 25 травня.

Інтервенції Нацбанку

Ще одним важливим чинником, який впливатиме на гривню цього тижня, будуть інтервенції НБУ. Аналітики ICU відзначили, що невтручання НБУ зараз дає гривні простір для зміцнення.

Загалом НБУ вже сім тижнів не проводив інтервенцій на валютному ринку, і за переваги пропозиції валюти від експортерів та нерезидентів, гривня посилилася за тиждень на 0.5%,

– пояснили фахівці.

Повільне знецінення долара

На курс гривні щодо долара впливатимуть і зовнішні фактори. Зокрема, Юрій Шоломицький виділяє повільне знецінення долара на зовнішніх ринках. За останній тиждень індекс долара впав на 0,29%, за даними Investing.com.

Курс гривні залишається сталим щодо євро, відповідно, нещодавнє укріплення до долара відбувається певною мірою й внаслідок зміни курсу євро-долар,

– пояснює Юрій Шоломицький.

Яким буде курс до 28 травня

Експерти зійшлися на прогнозі, що гривня цього тижня несуттєво зміцниться.