В обмінних пунктах України валюта коштує несуттєво більше, аніж в Нацбанку. Курс долара в обмінниках 24 листопада на купівлю в середньому сягає 28,36 гривні, а на продаж – 28,41. Євро – 33,5 та 33,58 гривні.

Який курс заклав Нацбанк Дізнайтеся Чи вплине повторний локдаун на курс гривні: відповідь Фурси Нацбанк на 24 листопада встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,37, а євро – 33,76 гривні. Курс долара і євро в обмінниках України В українських обмінниках ціна валюти 24 листопада дещо відрізняється від тієї, яку офіційно заклав НБУ. Про це свідчать дані сайту "Мінфін". Київ Купити долар у Києві в середньому можна за ціною 28,36 гривні, а продати – за 28,39.

Євро у столиці можна придбати за середньою ціною 33,5 гривні, а продати – за 33,58. Львів Купити долар у Львові можна за ціною 28,37 гривні, а продати – за 28,41.

Євро можна придбати за ціною 33,51 гривні, а продати – за 33,56. Одеса Купити долар в Одесі можна за ціною 26,36 гривні, а продати – за 28,4.

Євро можна придбати за ціною 33,46 гривні, а продати – за 33,56. Харків Купити долар у Харкові можна за ціною 28,4 гривні, а продати – за 28,5.

Євро можна придбати за ціною 33,5 гривні, а продати – за 33,65. Дніпро Купити долар у Дніпрі можна за ціною 28,3 гривні, а продати – за 28,5.

Євро можна придбати за ціною 33,55 гривні, а продати – за 33,63.