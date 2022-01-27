Курс долара виріс до максимуму з лютого 2015 року

Національний банк встановив офіційний курс на 28 грудня на рівні 28,98 гривні за долар. Таким чином курс гривні до долара зріс на 19 копійок проти попереднього банківського дня.

Курс гривні до долара

Регулятор встановив курс на завтра (28 січня 2022 року), на рівні 28,9879 гривні за 1 долар (+0,1895 гривні). Нагадаємо, що курс на сьогодні (27 січня 2022 року) був на рівні 28,7984 гривні за долар.

Цікаво Monobank втратив 150 тисяч гривень через помилку менеджера з курсом долара

Максимум з лютого 2015 року

Тож з огляду на це, офіційний курс долара до гривні виріс до максимуму з лютого 2015 року й оновив показник 2015 року. Курс вище за 29 гривень був лише 26 лютого 2015 року – 30,01 гривень.

Прогноз курсу гривні у 2022 році

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що середньорічний курс долара у 2022 році зупиниться на позначці у 27,43 гривні.

У консенсус-прогнозі від Мінекономіки зазначили, що середньорічний курс долара США досягне 27,80 гривні, а наприкінці року – зросте до 28,10 гривні.

У бюджет на 2022 рік заклали середньорічний курс долара на рівні 28,60 гривні, в кінці року очікують, що долар буде коштувати 28,70 гривні.

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу

Скільки коштуватиме долар до 2024 року: дивитись відео