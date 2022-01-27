Курс гривні до долара

Регулятор встановив курс на завтра (28 січня 2022 року), на рівні 28,9879 гривні за 1 долар (+0,1895 гривні). Нагадаємо, що курс на сьогодні (27 січня 2022 року) був на рівні 28,7984 гривні за долар.

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Максимум з лютого 2015 року

Тож з огляду на це, офіційний курс долара до гривні виріс до максимуму з лютого 2015 року й оновив показник 2015 року. Курс вище за 29 гривень був лише 26 лютого 2015 року – 30,01 гривень.

Курс гривні до долара / Скриншот інфографіки Нацбанку

Прогноз курсу гривні у 2022 році

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що середньорічний курс долара у 2022 році зупиниться на позначці у 27,43 гривні.

У консенсус-прогнозі від Мінекономіки зазначили, що середньорічний курс долара США досягне 27,80 гривні, а наприкінці року – зросте до 28,10 гривні.

У бюджет на 2022 рік заклали середньорічний курс долара на рівні 28,60 гривні, в кінці року очікують, що долар буде коштувати 28,70 гривні.

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу

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