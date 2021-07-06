Чому долар росте: прогноз для гривні на тиждень

Аналітики, опитані 24 каналом, очікують, що цього тижня, 6 – 9 липня, не буде причин для зміцнення гривні щодо американського долара. Яким буде курс та що на нього впливатиме, читайте на Економіка 24.

З початку липня українська гривня знецінилася на 0,22% і 6 червня НБУ встановив офіційний курс на рівні 27,29 гривні за долар. Серед причин:

Підвищений попит на валюту серед компаній, що виплачували дивіденди.

Закупівлі вакцини.

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Що впливатиме на долар цього тижня

Аукціон з ОВДП

На аукціоні ОВДП 29 червня Мінфін залучив всього 2,5 мільярда гривень. Для порівняння – тижнем раніше вдалося залучити 11,28 мільярда гривень.

Юрій Шоломицький, керівник Центру макроекономічного моделювання KSE, вважає, що зростання ризиків інфляції та цін на енергоносії знижують привабливість українських ОВДП для нерезидентів. Зазначимо, що черговий аукціон ОВДП Міністерство фінансів проведе у вівторок, 6 липня.

Як аукціон ОВДП впливає на курс Нерезиденти для того, щоб інвестувати в гривневі ОВДП, продають іноземну валюту на ринку і таким чином зміцнюють українську гривню. Адже попит на неї зростає.

Інтервенції НБУ

У червні НБУ активно втручався на ринок, щоб стримати різке зміцнення української гривні. Проте вже другий тиждень поспіль НБУ втручається, щоб вгамувати валютні коливання.

Регулятор поки не змінює тактики і стратегії і продовжує виходити на міжбанківський валютний ринок з метою погасити сильні коливання,

– відзначили аналітики ОТП Банку.

Відставка топменеджерів НБУ

Протягом останніх кількох днів про звільнення зі своїх посад повідомили 3 керівники департаментів НБУ.

директор департаменту ліцензування Олександр Бевз;

очільник департаменту фінансової стабільності Віталій Ваврищук.

керівник департаменту супроводу кредитів Олег Новаковський.

В НБУ зазначили, що ці рішення є особистим вільним вибором. Водночас ці рішення можуть вплинути на валютний ринок, про що 24 каналу розповіли аналітики ОТП Банку. На їхню думку, в теорії це мало б відлякати міжнародних інвесторів – відтак гривня б впала. Але наразі наслідком є не більш ніж просте "занепокоєння", а гривня падає з інших причин.

У будь-якому випадку це негативний сигнал для ринку. Можливо, ми його відчуємо пізніше,

– резюмують аналітики.

Яким буде курс на початку липня

Експерти зійшлися на прогнозі, що гривня буде доволі стабільною і залишиться на своєму рівні.