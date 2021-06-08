Чи впаде долар нижче 27 гривень: прогноз курсу валют на тиждень

Аналітики, опитані 24 каналом, очікують, що цього тижня, 8 – 11 червня, гривня може зміцнитися щодо американського долара ще більше. Яким буде курс та що на нього впливатиме, читайте на Економіка 24.
Минулого тижня українська гривня зміцнилася на понад 1% і 8 червня НБУ встановив офіційний курс на рівні 27,19 гривні за долар. Серед причин фінансисти називають:
- привабливість українських облігацій;
- сезонність, коли попит на іноземну валюту низький;
- період сплати квартальних податків;
- високі ціни на світових ринках, що принесло додаткові надходження імпортерам.
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Що впливатиме на долар цього тижня
Аукціон з ОВДП
Усі опитані 24 каналом експерти погоджуються, що основним фактором, який впливатиме на гривню найближчим часом буде аукціон з ОВДП. Юрій Шоломицький, керівник Центру макроекономічного моделювання KSE, наголошує, що привабливість українських облігацій допомагає укріпленню гривні, а це сприяє зниженню інфляції.
Цілком можливе подальше укріплення в напрямку 27 гривень за долар. І цей рівень може бути досягнутий вже на цьому тижні, якщо нерезиденти зацікавляться новими п'ятирічними облігаціями,
– переконані аналітики ICU.
Інтервенції НБУ
Після двомісячної перерви, Нацбанк почав втручатися на ринок та викуповувати валюту. У період з 2 по 7 червня НБУ викупив 60 мільйонів доларів.
На думку Юрія Шоломицького, укріплення гривні через привабливість ОВДП суперечить цілям НБУ, а тому він або знижуватиме облікову ставку (а відтак і привабливість ОВДП), або запобігатиме надмірному укріпленню гривні через інтервенції.
НБУ може знову купувати валюту на ринку, але найімовірніше в традиційних обсягах по 20 мільйонів доларів на день, чим лише стримуватиме укріплення гривні,
– вважають аналітики ICU.
Та навіть попри інтервенції гривня може посилитися до 27 за долар ще цього тижня, переконані експерти.
Сезонність
На думку аналітиків ОТP Банку наразі є сезонне переважання пропозиції валюти, як наслідок відносно низького попиту на валюту з боку імпортерів, хороших обсягів продажів з боку експортерів, яке було підкріплено сприятливої ситуації з цінами на основних для України експортних ринках.
Яким буде курс до 11 червня
Експерти зійшлися на прогнозі, що гривня цього тижня продовжить зміцнюватися щодо долара.
- Юрій Шоломицький прогнозує, що курс долара щодо гривні триматиметься діапазону 27,00 – 27,50 гривні.
- Аналітики ICU очікують подальшого укріплення в напрямку 27 гривень за долар.
- Аналітики ОТP Банку наголошують, що в цілому ситуація для гривні сприятлива і цілком ймовірно, що ринок буде пробувати пройти психологічні позначки у 27,00 і можливо навіть 26,50. Цього тижня курс долара буде в межах 26,90 – 27,60.
Що загрожує гривні
Окремо аналітики ОТP Банку виділяють наступні загрози для гривні у 2021 році:
- виплата дивідендів іноземними компаніями;
- сезонне зростання обсягів імпорту;
- негативний новинний фон, як, наприклад, провал в переговорах з МВФ.
Але варто також врахувати, що зберігається позитивна кон'юнктура на основних для України експортних ринках, очікується непоганий врожай і до того ж в цьому році запускається ринок землі, що якоюсь мірою може компенсувати всі перераховані "девальваційні фактори",
– запевнили аналітики ОТP Банку.