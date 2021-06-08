Чи впаде долар нижче 27 гривень: прогноз курсу валют на тиждень

Аналітики, опитані 24 каналом, очікують, що цього тижня, 8 – 11 червня, гривня може зміцнитися щодо американського долара ще більше. Яким буде курс та що на нього впливатиме, читайте на Економіка 24.

Минулого тижня українська гривня зміцнилася на понад 1% і 8 червня НБУ встановив офіційний курс на рівні 27,19 гривні за долар. Серед причин фінансисти називають:

привабливість українських облігацій;

сезонність, коли попит на іноземну валюту низький;

період сплати квартальних податків;

високі ціни на світових ринках, що принесло додаткові надходження імпортерам.

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Що впливатиме на долар цього тижня

Аукціон з ОВДП

Усі опитані 24 каналом експерти погоджуються, що основним фактором, який впливатиме на гривню найближчим часом буде аукціон з ОВДП. Юрій Шоломицький, керівник Центру макроекономічного моделювання KSE, наголошує, що привабливість українських облігацій допомагає укріпленню гривні, а це сприяє зниженню інфляції.

Цілком можливе подальше укріплення в напрямку 27 гривень за долар. І цей рівень може бути досягнутий вже на цьому тижні, якщо нерезиденти зацікавляться новими п'ятирічними облігаціями,

– переконані аналітики ICU.

Інтервенції НБУ

Минулого тижня Мінфін залучив майже 16 мільярдів гривень. Наступний аукціон з ОВДП Міністерство фінансів проведе у вівторок, 8 червня.

Після двомісячної перерви, Нацбанк почав втручатися на ринок та викуповувати валюту. У період з 2 по 7 червня НБУ викупив 60 мільйонів доларів.

На думку Юрія Шоломицького, укріплення гривні через привабливість ОВДП суперечить цілям НБУ, а тому він або знижуватиме облікову ставку (а відтак і привабливість ОВДП), або запобігатиме надмірному укріпленню гривні через інтервенції.

НБУ може знову купувати валюту на ринку, але найімовірніше в традиційних обсягах по 20 мільйонів доларів на день, чим лише стримуватиме укріплення гривні,

– вважають аналітики ICU.

Та навіть попри інтервенції гривня може посилитися до 27 за долар ще цього тижня, переконані експерти.

Сезонність

На думку аналітиків ОТP Банку наразі є сезонне переважання пропозиції валюти, як наслідок відносно низького попиту на валюту з боку імпортерів, хороших обсягів продажів з боку експортерів, яке було підкріплено сприятливої ситуації з цінами на основних для України експортних ринках.

Яким буде курс до 11 червня

Експерти зійшлися на прогнозі, що гривня цього тижня продовжить зміцнюватися щодо долара.

Юрій Шоломицький прогнозує, що курс долара щодо гривні триматиметься діапазону 27,00 – 27,50 гривні.

гривні. Аналітики ICU очікують подальшого укріплення в напрямку 27 гривень за долар.

за долар. Аналітики ОТP Банку наголошують, що в цілому ситуація для гривні сприятлива і цілком ймовірно, що ринок буде пробувати пройти психологічні позначки у 27,00 і можливо навіть 26,50. Цього тижня курс долара буде в межах 26,90 – 27,60.

Що загрожує гривні

Окремо аналітики ОТP Банку виділяють наступні загрози для гривні у 2021 році:

виплата дивідендів іноземними компаніями;

сезонне зростання обсягів імпорту;

негативний новинний фон, як, наприклад, провал в переговорах з МВФ.

Але варто також врахувати, що зберігається позитивна кон'юнктура на основних для України експортних ринках, очікується непоганий врожай і до того ж в цьому році запускається ринок землі, що якоюсь мірою може компенсувати всі перераховані "девальваційні фактори",

– запевнили аналітики ОТP Банку.