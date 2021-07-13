Курс долара та рівень інфляції: у Dragon Capital розповіли, що чекати українцям до 2022 року
Джерело:HB
Інвестиційна компанія Dragon Capital погіршила прогноз зростання економіки України у 2021 році на 0,7%. Також у компанії спрогнозували курс гривні до долара, рівень інфляції та дефіцит держбюджету до 2022 року.
Економічний прогноз до 2022 року
Рівень реального ВВП
Глава Dragon Capital Томаш Фіала в ході презентації дослідження Індекс інвестиційної привабливості розповів, що компанія очікує ріст ВВП України у 2021 році на рівні 4,6%. Нагадаємо, що у лютому прогнозувалось, що економіка України у поточному році зросте до 5,3%. Що стосується 2022 року, то Dragon Capital очікує, що ВВП зросте на 4,3%.
Читайте також Краще за оберіг: які системи безпеки встановлені у Hyundai TUCSON Hybrid
Номінальний ВВП
- У 2020 році номінальний ВВП України становив 150 мільярдів доларів.
- У 2021 році прогнозовано він складе 191 мільярда доларів.
- У 2022 році, за оцінкою Dragon Capital, номінальний ВВП слід чекати на рівні 210 мільярдів доларів.
Курс гривні до долара
- На кінець 2021 року курс долара буде на рівні 27,5 гривень.
- У 2022 році – 28 гривні за долар.
Станом на 13 липня курс Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 27,29 гривні.
Рівень інфляції
- На кінець 2021 року інфляція очікується на рівні 7,5%.
- У 2022 році — 5,7%.
Дефіцит держбюджету
Аналітики Dragon Capital очікують, що дефіцит державного бюджету складе 3,9% в порівнянні з передбаченими в законі про держбюджет 5,5%. Це пояснюється великим зростанням номінального ВВП та відсутністю зовнішнього фінансування. Тож у компанії вважають, що за підсумками 2022 року дефіцит держбюджету скоротиться до 3,3%.
Як повідомили у Мінфіні, за I півріччя (січень – червень) 2021 року держбюджет виконано з дефіцитом у розмірі 50,4 мільярда гривень. Що стосується загального фонду, він був виконаний з дефіцитом у сумі 49,8 мільярда гривень, при розписі у сумі 118,9 мільярда гривень.
До теми Дохід держбюджету: на скільки перевиконали план за перше півріччя 2021 року