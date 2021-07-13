Курс долара та рівень інфляції: у Dragon Capital розповіли, що чекати українцям до 2022 року

13 липня 2021 , 12:13
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Джерело:

HB

Інвестиційна компанія Dragon Capital погіршила прогноз зростання економіки України у 2021 році на 0,7%. Також у компанії спрогнозували курс гривні до долара, рівень інфляції та дефіцит держбюджету до 2022 року.

Економічний прогноз до 2022 року

Рівень реального ВВП

Глава Dragon Capital Томаш Фіала в ході презентації дослідження Індекс інвестиційної привабливості розповів, що компанія очікує ріст ВВП України у 2021 році на рівні 4,6%. Нагадаємо, що у лютому прогнозувалось, що економіка України у поточному році зросте до 5,3%. Що стосується 2022 року, то Dragon Capital очікує, що ВВП зросте на 4,3%.

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Номінальний ВВП

  • У 2020 році номінальний ВВП України становив 150 мільярдів доларів.
  • У 2021 році прогнозовано він складе 191 мільярда доларів. 
  • У 2022 році, за оцінкою Dragon Capital, номінальний ВВП слід чекати на рівні 210 мільярдів доларів. 
Зауважте, що Мінекономіки у 2021 році очікує зростання реального ВВП на рівні 4,1%, а НБУ – на рівні 3,8%.

Курс гривні до долара

  • На кінець 2021 року курс долара буде на рівні 27,5 гривень.
  • У 2022 році – 28 гривні за долар.

Станом на 13 липня курс Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 27,29 гривні.

Рівень інфляції

  • На кінець 2021 року інфляція очікується на рівні 7,5%.
  • У 2022 році — 5,7%.
Нагадаємо, що у червні інфляція в Україні залишилась на травневому рівні й становила 9,5% у річному вимірі. Що стосується цін, то вони зросли на 6,4% з початку 2021 року. Також в НБУ прогнозують, що на кінець 2021 року інфляція в Україні становитиме 8%, а у першій половині 2022 року повернеться до цільового діапазону у 5±1%.

Дефіцит держбюджету

Аналітики Dragon Capital очікують, що дефіцит державного бюджету складе 3,9% в порівнянні з передбаченими в законі про держбюджет 5,5%. Це пояснюється великим зростанням номінального ВВП та відсутністю зовнішнього фінансування. Тож у компанії вважають, що за підсумками 2022 року дефіцит держбюджету скоротиться до 3,3%.

Як повідомили у Мінфіні, за I півріччя (січень – червень) 2021 року держбюджет виконано з дефіцитом у розмірі 50,4 мільярда гривень. Що стосується загального фонду, він був виконаний з дефіцитом у сумі 49,8 мільярда гривень, при розписі у сумі 118,9 мільярда гривень.

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Автор: Дар'я Вереньова