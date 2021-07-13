Економічний прогноз до 2022 року

Рівень реального ВВП

Глава Dragon Capital Томаш Фіала в ході презентації дослідження Індекс інвестиційної привабливості розповів, що компанія очікує ріст ВВП України у 2021 році на рівні 4,6%. Нагадаємо, що у лютому прогнозувалось, що економіка України у поточному році зросте до 5,3%. Що стосується 2022 року, то Dragon Capital очікує, що ВВП зросте на 4,3%.

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Номінальний ВВП

У 2020 році номінальний ВВП України становив 150 мільярдів доларів.

У 2021 році прогнозовано він складе 191 мільярда доларів.

У 2022 році, за оцінкою Dragon Capital, номінальний ВВП слід чекати на рівні 210 мільярдів доларів.

Курс гривні до долара

На кінець 2021 року курс долара буде на рівні 27,5 гривень.

У 2022 році – 28 гривні за долар.

Станом на 13 липня курс Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 27,29 гривні.

Рівень інфляції

На кінець 2021 року інфляція очікується на рівні 7,5%.

У 2022 році — 5,7%.

Нагадаємо, що у червні інфляція в Україні залишилась на травневому рівні й становила 9,5% у річному вимірі. Що стосується цін, то вони зросли на 6,4% з початку 2021 року. Також в НБУ прогнозують, що на кінець 2021 року інфляція в Україні становитиме 8%, а у першій половині 2022 року повернеться до цільового діапазону у 5±1%.

Дефіцит держбюджету

Аналітики Dragon Capital очікують, що дефіцит державного бюджету складе 3,9% в порівнянні з передбаченими в законі про держбюджет 5,5%. Це пояснюється великим зростанням номінального ВВП та відсутністю зовнішнього фінансування. Тож у компанії вважають, що за підсумками 2022 року дефіцит держбюджету скоротиться до 3,3%.

Як повідомили у Мінфіні, за I півріччя (січень – червень) 2021 року держбюджет виконано з дефіцитом у розмірі 50,4 мільярда гривень. Що стосується загального фонду, він був виконаний з дефіцитом у сумі 49,8 мільярда гривень, при розписі у сумі 118,9 мільярда гривень.

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