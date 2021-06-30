Купувати чи продавати долар: що буде з гривнею на початку липня

Аналітики, опитані 24 каналом, очікують, що цього тижня, 30 червня – 2 липня, гривня дещо зміцниться щодо американського долара. Яким буде курс та що на нього впливатиме, читайте на Економіка 24.

Минулого тижня українська гривня знецінилася на 0,22% і 30 червня НБУ встановив офіційний курс на рівні 27,18 гривні за долар. Серед причин:

Низька активність нерезидентів на аукціоні ОВДП.

Підвищений попит на валюту серед компаній, що виплачували дивіденди.

Спекуляції на валютних ринках.

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Ринок не очікував такої сильної волатильності після сильного зміцнення гривні. Причиною цього стали покупка валюти під дивіденди компаній / банків нерезидентів, а спекулятивні гравці раніше продавали на очікуваннях зміцнення гривні. Тому ринок був перепроданий (овершорт), тому і почалися сильні коливання на користь долара США,

– пояснили 24 каналу аналітики ОТП Банку.

Що впливатиме на долар цього тижня

Аукціон з ОВДП

На аукціоні ОВДП 29 червня Мінфін залучив всього 2,5 мільярда гривень. Для порівняння – минулого тижня вдалося залучити 11,28 мільярда гривень. Це не сприяло тому, що гривня цього місяця зміцнювалася.

Як аукціон ОВДП впливає на курс Нерезиденти для того, щоб інвестувати в гривневі ОВДП, продають іноземну валюту на ринку і таким чином зміцнюють українську гривню. Адже попит на неї зростає.

Інтервенції НБУ

У червні НБУ почав активно втручатися на ринок, спочатку щоб стримати різке зміцнення гривні, а минулого тижня – щоб стримати коливання курсу в різні сторони та не допустити паніку як при зміцненні, так і при ослабленні національної валюти, пояснили аналітики ОТП Банку.

Особливо активним НБУ був у четвер, 24 червня, коли Нацбанк продав 70 мільйонів доларів.

Загалом у четвер обсяг купівлі валюти клієнтами банків зріс до 434 мільйонів доларів, що є найбільшим обсягом з початку травня. Мало того, купівля клієнтами банків валюти була на 112 мільйонів доларів більшою ніж продаж, що є найбільшою різницею з початку року,

– зазначили аналітики ICU.

Податки

Час сплати податків зазвичай передбачає, що компанії, особливо експортери, продають валюту та купують гривню. Це своєю чергою її зміцнює.

Відбудуться традиційні для кінця місяця сплати щомісячних податків та виплати заробітної плати. Тому ми очікуємо, що без надмірного попиту на валюту для дивідендів, пропозиції валюти буде достатньо для повернення курсу до укріплення в напрямку 27 гривень за долар,

– пояснили аналітики ICU.

Зовнішні фактори

Важливо, що на курс гривні щодо долара впливають і зовнішні чинники. Саме це і було причиною зміцнення долара в середині червня. Тепер Юрій Шоломицький, керівник Центру макроекономічного моделювання KSE, вважає, що зовнішні чинники зіграють на користь української гривні.

Допоміжну роль в укріпленні гривні також відіграє невеликий відкат укріплення долара до світових валют,

– розповів експерт.

Зауважимо, що за останній місяць індекс долара виріс на 2,43%, за даними Market Watch.

Індекс долара США Це індекс, що показує відношення долара до кошика з шести валют основних торговельних партнерів США: євро, японська єна, фунт стерлінга, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Яким буде курс на початку липня

Експерти зійшлися на прогнозі, що гривня може несуттєво зміцнитися щодо долара.