Коли краще купувати долар: прогноз курсу гривні на червень

Аналітики, опитані 24 каналом, очікують, що цього тижня, 1 – 4 червня, гривня може знецінитися щодо американського долара, але згодом виросте. Яким буде курс та що на нього впливатиме, читайте на Економіка 24.

Минулого тижня українська гривня послабшала на 0,3% до 27,51 гривні за долар. Серед причин фінансисти називають:

виплати ПДВ бізнесу, що призвело до підвищеного попиту на валюту;

завершення великих податкових платежів, які раніше укріплювали гривню;

зменшення потреби у гривневій ліквідності серед нерезидентів, які вкладаються в ОВДП.

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Що впливатиме на долар цього тижня

Аукціон з ОВДП

Аналітики ICU стверджують, що міжнародні інвестори стали прихильніші до України, що позитивно впливатиме на гривню.

Основний вплив на обмінний курс створюватиме первинне розміщення ОВДП, оскільки за даними Мінфіну, нерезиденти виявляють високу зацікавленість щодо українських боргових паперів,

– переконаний Юрій Шоломицький, керівник Центру макроекономічного моделювання KSE.

Щоправда, експерт називає це тимчасовим фактором. За словами Шоломицького, цього тижня можливі коливання й до знецінення після укріплення.

Як аукціон ОВДП впливає на гривню Після весняного затишшя на ринку ОВДП (облігації внутрішньодержавної позики), інвестори повільно відновлюють довіру до українських активів і це може бути причиною для зміцнення національної валюти. За останні 2 тижні Мінфін залучив близько 20 мільярдів гривень. Наступний аукціон з ОВДП Після весняного затишшя на ринку ОВДП (облігації внутрішньодержавної позики), інвестори повільно відновлюють довіру до українських активів і це може бути причиною для зміцнення національної валюти. За останні 2 тижні Мінфін залучив близько 20 мільярдів гривень. Наступний аукціон з ОВДП Міністерство фінансів проведе у вівторок, 1 червня.

Зовнішня торгівля

Аналітики ICU відзначають збереження привабливих умов зовнішньої торгівлі, через що загалом пропозиція валюти на ринку в червні буде високою.

А от попит може частково скоротитися через зниження купівлі імпортної техніки та обмежене витрачання українцями коштів на закордонний туризм і відпочинок,

– додають фахівці.

Початок місяця

Аналітики ОТП Банку пояснюють, що цього тижня долар може несуттєво зрости через те, що це початок тижня. Також на гривню давитиме можливий початок покупок валюти під дивіденди.

Яким буде курс до 4 червня

Експерти зійшлися на прогнозі, що гривня цього тижня може дещо послабшати, але згодом зміцнюватиме свої позиції щодо долара.