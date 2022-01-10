"Після свят" настало: що чекає на курс долара цього тижня

Початок 2022 року для гривні був не зовсім вдалим. Так, долару вдалося досягнути свого 6-місячного максимуму.

Адже у понеділок, 10 січня, Нацбанк встановив офіційний курс гривні щодо долара на рівні 27,50 гривні за долар. Востаннє гривня була слабшою наприкінці травня минулого року.

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Чому гривня знецінилася

За словами Анни Золотько, гривня відчутно ослабла щодо долара через дисбаланс між пропозицією та попитом на долар:

З одного боку послаблена ділова активність між святами призвела до суттєвого зниження пропозиції валюти.

З іншого іноземні компанії продовжували досить активно скуповувати валюту для репатріації отриманих в Україні доходів.

5 січня Мінфін за графіком здійснив погашення старих випусків облігацій майже на 13 мільярдів гривень. Частина цих коштів потрапила на валютний ринок у вигляді попиту та посилила тиск на гривню. При цьому загалом ОВДП-портфель нерезидентів за тиждень, що минув, скоротився на 1,99 мільярдів гривень. Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку

Чого чекати від курсу цього тижня

Фактори для зміцнення

Віталій Мінько, аналітик та директор Forex Club у Львові, назвав ключові фактори, які підтримують гривню:

Зростання міжнародних резервів України: у 2021 році вони на 6% до 30,94 мільярда доларів.

Україна завершила 2021 рік із рекордним ВВП – майже 200 мільярдів доларів.

Минулого року було створено 400 тисяч нових робочих місць та залучено 5,5 мільярда доларів прямих іноземних інвестицій.

Україна розширила географію експорту. Водночас дефіцит держбюджету за минулий рік становив 6,2 мільярда доларів за планових показників у 8,1 мільярда доларів.

Фактори для ослаблення

Попри багато позитивних новин, є фактори, які найближчим часом сприятимуть ослабленню гривні.

Через високі ціни на газ, очікується приріст імпорту.

Нерезиденти відновили вихід із країни. З початку року (фактично за 3 робочі дні) портфель ОВДП нерезидентів скоротився майже на 2 мільярди гривень.

Також ринок закладає можливу появу на ринку ліквідності, яка не була повною мірою реалізована наприкінці 2021 року, а саме відшкодування ПДВ та бюджетні кошти підрядникам, що може посилити тиск на гривню. Віталій Мінько Аналітик та директор Forex Club у Львові

Експертний прогноз до 14 січня

На думку Анни Золотько, підвищена волатильність та дуже ймовірні тимчасові дисбаланси на ринку мотивуватимуть Національний банк до більш активної участі в торгах. Тому, дуже значних змін курсу за підсумками тижня експертка не очікує. На її думку, торги проходитимуть в рамках 27,35 – 27,65 гривні за долар.

Віталій Мінько очікує, що найближчим часом гривня тестуватиме на міцність рівень 27,50 гривні за долар, зі спробами покупців продовжити ослаблення курсу.

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