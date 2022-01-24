Торги на міжбанку 24 січня

24 січня 2022 року торги по долару закрилися в діапазоні: долар 28,5800 – 28,6000 гривні за долар, євро 32,2925 – 32,3122 гривні за євро, російський рубль 0,3608 – 0,3612 гривні за рубль.

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Торги на міжбанку 24 січня 2022 року / Скриншот "РБК-Україна" Торги на міжбанку минулого тижня Минулого тижня (21 січня 2022 року) торги на міжбанку по долару закрилися в діапазоні: долар 28,2150 – 28,2350 гривні за долар, євро 32,0212 – 32,0439 гривні за євро, російський рубль 0,3660 – 0,3664 гривні за рубль.

Що таке міжбанк Міжбанк (Міжнародний валютний ринок) – це система безготівкових торгів іноземної валюти в Україні. Торгуватись на ньому можуть лише українські банки, а регулятором виступає Нацбанк. Працює він лише в робочі банківські дні, а торги відбуваються з 10:00 до 17:00 з понеділка по четвер, а в п'ятницю – до 16:00.

Курс гривні до долара, який встановив НБУ

24 січня, НБУ залишив офіційний курс долара на тому ж рівні, що й у попередній банківський день – 28,31 гривні.

На 25 січня регулятор встановив курс на рівні 28,37 гривні за долар (на 6 копійок більше).

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