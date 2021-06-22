Долар неочікувано росте: що буде з гривнею цього тижня

Аналітики, опитані 24 каналом, очікують, що цього тижня, 22 – 25 червня, гривня не буде зміцнюватися щодо американського долара, як це прогнозували раніше. Яким буде курс та що на нього впливатиме, читайте на Економіка 24.

Минулого тижня українська гривня знецінилася і 22 червня НБУ встановив офіційний курс на рівні 27,19 гривні за долар. Серед причин:

НБУ залишив облікову ставку без змін попри очікування її підвищення.

Аукціон ОВДП привабив менше нерезидентів, ніж попередніми тижнями.

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Що впливатиме на долар цього тижня

Аукціон з ОВДП

Аукціон ОВДП був основною причиною зміцнення гривні у першій половині червня. Адже нерезиденти для того, щоб інвестувати в гривневі ОВДП, продавали валюту на ринку і таким чином зміцнювали гривню.

Проте на останньому аукціоні 15 червня Мінфін залучив 7,97 мільярда гривень: для порівняння тижнем раніше сума сягала 19 мільярдів гривень.

Учасники ринку очікували повторення сценарію минулого тижня і, після оголошення результатів аукціону, учасники ринку кинулися відкуповуватися відкриті раніше короткі спекулятивні валютні позиції,

– пояснюють падіння гривні аналітики ОТП Банку.

Наступний аукціон Міністерство фінансів проведе у вівторок, 22 червня. Аналітики додають, що привабливість ОВДП для іноземців все ще висока.

Інтервенції НБУ

У червні НБУ почав активно втручатися на ринок, щоб стримати різке зміцнення гривні. Тож тепер аналітики сумніваються, що гривня рухатиметься у напрямку 26,50 за долар, як очікували цього раніше.

Курс 26,50 був у межах досягнення, але завдяки участі НБУ в торгах – гривня була "врятована" від занадто різкого зміцнення,

– пояснили аналітики ОТП Банку.

Зовнішні фактори

Важливо, що на курс гривні щодо долара впливають і зовнішні чинники. Саме це і є причиною зміцнення долара щодо гривні минулого тижня, вважає Юрій Шоломицький, керівник Центру макроекономічного моделювання KSE.

Зважаючи на прогнози щодо курсу долара до основних світових валют, слід очікувати закріплення гривні на рівні, близькому до 27.3,

– прогнозує Юрій Шоломицький.

Зауважимо, що за останні 5 днів індекс долара виріс на 1,58%, за даними Market Watch. Причому минулого четверга він досяг найвищого рівня з квітня цього року.

Індекс долара США Це індекс, що показує відношення долара до кошика з шести валют основних торговельних партнерів США: євро, японська єна, фунт стерлінга, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Облікова ставка

Далеко не останнім фактором, який вплинув на курс гривні минулого тижня стало рішення НБУ залишити облікову ставку без змін на рівні 7,5%. Через високу інфляцію, яка вже досягла 9,5% в річному вимірі, аналітики очікували, що Нацбанк її стримає, піднявши облікову ставку. Але цього не трапилося.

Реакція ринку на рішення НБУ була відповідна – зростання курсу долара,

– кажуть аналітики ОТП Банку.

Яким буде курс до 25 червня

Експерти зійшлися на прогнозі, що гривня цього тижня вже не буде зміцнюватися щодо долара.