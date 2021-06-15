Минулого тижня українська гривня зміцнилася на 1% і 15 червня НБУ встановив офіційний курс на рівні 27,00 гривні за долар. Серед причин:

Аукціон ОВДП, через який нерезиденти купували українську гривню, чим підвищували попит на неї.

Металурги та аграрії теж збували на ринку валюту.

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Що впливатиме на долар цього тижня

Аукціон з ОВДП

Усі опитані 24 каналом експерти погоджуються, що основним фактором, який впливатиме на гривню найближчим часом буде аукціон з ОВДП. Юрій Шоломицький, керівник Центру макроекономічного моделювання KSE, переконаний, що черговий аукціон ОВДП приваблюватиме іноземних інвесторів.

Аналітики ICU вважають, що цього тижня нерезиденти можуть продати ще 200 – 300 мільйонів доларів для фінансування участі в аукціоні ОВДП. А це відповідно збільшить тиск на курс і посилюватиме гривню.

Ситуація на глобальних фінансових ринках наразі залишається сприятливою для країн, що розвиваються, на тлі збереження ультрам'якої політики ФРС та зниження дохідностей на казначейські папери США,

– додають аналітики ICU.

Минулого тижня Мінфін залучив понад 19 мільярдів гривень, з яких близько 8,5 мільярда надійшло від нерезидентів. Відтак їх портфель виріс до 108 мільярдів гривень. Наступний аукціон з ОВДП Міністерство фінансів проведе у вівторок, 15 червня.

Інтервенції НБУ

Після двомісячної перерви у червні Нацбанк почав активно втручатися на ринок та викуповувати валюту.

Аналітики ICU пояснюють, що НБУ викуповував валюту майже кожного дня та загалом купив за тиждень 375 мільйонів доларів, тобто більше, ніж до цього з початку року.

Зовнішні фактори

Важливо, що на курс гривні щодо долара впливають і зовнішні чинники. Аналітики ОТП Банку наголошують, що цього тижня курс буде зважати й на:

результати зустрічі президентів США та Росії;

засідання в штатах Федерального комітету з операцій на відкритому ринку, який може дати імпульс для долара США.

Облікова ставка

Цього тижня НБУ проводить засідання монетарної політики і буде розглядати зміну облікової ставки.

Ми очікуємо підвищення ставки на 0,5%, оскільки остання статистика інфляції показала зростання на 1 пункт (з 8,5% до 9,5%). У разі підвищення ставки, також очікуємо зміцнення гривні,

– прогнозують аналітики ОТП Банку.

Серед інших факторів аналітики ICU ще виділяють:

умови торгівлі на світових товарних ринках, які продовжують надавати підтримку вітчизняній валюті.

населення витрачає влітку більше коштів на відпочинок всередині країни через обмеження в закордонному туризмі, що зменшує попит на імпорт та відповідно на іноземну валюту.

Яким буде курс до 18 червня

Експерти зійшлися на прогнозі, що гривня цього тижня продовжить зміцнюватися щодо долара.