В обмінних пунктах України долар коштує ще дешевше, а євро – ще дорожче, ніж у попередній день. Так, курс долара в обмінниках 4 грудня на купівлю в середньому сягає 28,35 гривні, а на продаж – 28,43. Євро – 34,24 та 34,35 гривні.

Який курс заклав Нацбанк

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Нацбанк на 4 грудня встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,3, а євро – 34,4 гривні. Так, долар за день втратив у ціні 14 копійок, а євро здорожчало на 8 копійок.

Курс долара і євро в обмінниках України

В українських обмінниках ціна валюти 4 грудня дещо відрізняється від тієї, яку офіційно заклав НБУ. Про це свідчать дані сайту "Мінфін".

Київ

Купити долар у Києві можна за ціною від 28,3 до 28,38 гривні, а продати – за ціною від 28,38 до 28,48 гривні.

Євро у столиці можна придбати за ціною від 34,1 до 34,32 гривні, а продати – від 34,32 до 34,45 гривні.

Львів

Купити долар у Львові можна за ціною від 28,3 до 28,33 гривні, а продати – від 28,35 до 28,42.

Євро можна придбати за ціною від 34,2 до 34,26 гривні, а продати – від 34,34 до 34,39 гривні.

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Одеса

Купити долар в Одесі можна за середньою ціною 28,3 гривні, а продати – в середньому за 28,38 гривні.

Євро можна придбати за середньою ціною 34,12 гривні, а продати – в середньому за 34,28 гривні.

Харків

Купити долар у Харкові можна за ціною від 28,35 до 28,5 гривні, а продати – від 28,45 до 28,6 гривні.

Євро можна придбати за ціною від 33,9 до 34,3 гривні, а продати – від 34,05 до 34,5 гривні.

Дніпро

Купити долар у Дніпрі можна за середньою ціною 28,3 гривні, а продати – в середньому за 28,5 гривні.

Євро можна придбати за середньою ціною 34,25 гривні, а продати – від 34,3 гривні до 34,35 гривні.

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