В обмінних пунктах України долар та євро здешевшали. Так, курс долара в обмінниках 14 грудня на купівлю в середньому сягає 28,05 гривні, а на продаж – 28,13. Євро – 33,8 та 33,95 гривні.

Який курс заклав Нацбанк

Нацбанк на 14 грудня встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,97, а євро – 33,89 гривні. Так, долар втратив у ціні 11 копійок за добу, а євро – 10 копійок.

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Курс долара і євро в обмінниках України

В українських обмінниках ціна валюти 14 грудня традиційно відрізняється від тієї, яку офіційно заклав НБУ. Про це свідчать дані сайту "Мінфін".

Київ

Купити долар у Києві можна за ціною від 27,95 до 28,38 гривні, а продати – за ціною від 28,08 до 28,15 гривні.

Євро у столиці можна придбати за ціною від 33,8 до 33,9 гривні, а продати – від 33,88 до 34,1 гривні.

Львів

Купити долар у Львові можна за ціною від 28 до 28,03 гривні, а продати – від 28,09 до 28,17.

Євро можна придбати за ціною від 33,7 до 33,76 гривні, а продати – від 33,85 до 33,92 гривні.

Одеса

Купити долар в Одесі можна за середньою ціною 28 гривень, а продати – від 28,08 до 28,09 гривні.

Євро можна придбати від 33,76 гривні до 33,78, а продати – від 33,88 до 33,9 гривні.

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Дніпро

Купити долар у Дніпрі можна за середньою ціною 27,95 гривень, а продати – в середньому за 28,15 гривні.

Євро можна придбати за ціною від 33,95 до 33,98 гривень, а продати – від 33,99 до 34 гривень.

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