В обмінних пунктах України долар коштує трохи дешевше, ніж до вихідних, а євро майже не змінило позицій. Так, курс долара в обмінниках 7 грудня на купівлю в середньому сягає 28,36 гривні, а на продаж – 28,42. Євро – 34,25 та 34,35 гривні.

Який курс заклав Нацбанк

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Нацбанк на 4 грудня встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,29, а євро – 34,39 гривні. Так, і долар, і євро за вихідні втратили у ціні всього по 1 копійці.

Курс долара і євро в обмінниках України

В українських обмінниках ціна валюти 7 грудня дещо відрізняється від тієї, яку офіційно заклав НБУ. Про це свідчать дані сайту "Мінфін".

Київ

Купити долар у Києві можна за ціною від 28,3 до 28,45 гривні, а продати – за ціною від 28,39 до 28,45 гривні.

Євро у столиці можна придбати за ціною від 34,2 до 34,32 гривні, а продати – від 34,32 до 34,44 гривні.

Львів

Купити долар у Львові можна за ціною від 28,3 до 28,38 гривні, а продати – від 28,4 до 28,42.

Євро можна придбати за ціною від 34,2 до 34,25 гривні, а продати – від 34,28 до 34,39 гривні.

Одеса

Купити долар в Одесі можна від 28,35 до 28,36 гривні, а продати – від 28,39 до 28,42 гривні.

Євро можна придбати від 34,25 до 34,3 гривні, а продати – від за 34,33 до 34,4 гривні.

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Харків

Купити долар у Харкові можна за ціною від 28,35 до 28,4 гривні, а продати – від 28,45 до 28,5 гривні.

Євро можна придбати за середньою ціною 34,25 гривні, а продати – від 34,4 до 34,5 гривні.

Дніпро

Купити долар у Дніпрі в середньому можна за 28,3 гривні, а продати – в середньому за 28,5 гривні.

Євро можна придбати за ціною від 34,25 до 34,3 гривні, а продати – від 34,3 гривні до 34,35 гривні.

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