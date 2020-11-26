В обмінних пунктах України іноземна валюта коштує ненабагато більше, аніж в Нацбанку. Курс долара в обмінниках 25 листопада на купівлю в середньому сягає 28,4 гривні, а на продаж – 28,47. Євро – 33,68 та 33,77 гривні.

Який курс заклав Нацбанк

Дізнайтеся, яким був курс долара та євро в обмінниках України 24 листопада

Нацбанк на 25 листопада встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,37, а євро – 33,68 гривні. Зауважимо, що європейська валюта коштує на 8 копійок менше, ніж попереднього банківського дня.

Курс долара і євро в обмінниках України

В українських обмінниках ціна валюти 25 листопада дещо відрізняється від тієї, яку офіційно заклав НБУ. Про це свідчать дані сайту "Мінфін".

Київ

Купити долар у Києві в середньому можна за ціною 28,41 гривні, а продати – за 28,45.

Євро у столиці можна придбати за середньою ціною 33,7 гривні, а продати – за 33,77.

Львів

Купити долар у Львові можна за ціною 28,4 гривні, а продати – за 28,46.

Євро можна придбати за ціною 33,7 гривні, а продати – за 33,76.

Одеса

Купити долар в Одесі можна за ціною 28,4 гривні, а продати – за 28,46.

Євро можна придбати за ціною 33,64 гривні, а продати – за 33,76.

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Харків

Купити долар у Харкові можна за ціною 28,4 гривні, а продати – за 28,5.

Євро можна придбати за ціною 33,7 гривні, а продати – за 33,85.

Дніпро