Який курс долара та євро в обмінниках України 25 листопада
В обмінних пунктах України іноземна валюта коштує ненабагато більше, аніж в Нацбанку. Курс долара в обмінниках 25 листопада на купівлю в середньому сягає 28,4 гривні, а на продаж – 28,47. Євро – 33,68 та 33,77 гривні.
Який курс заклав Нацбанк
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Нацбанк на 25 листопада встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,37, а євро – 33,68 гривні. Зауважимо, що європейська валюта коштує на 8 копійок менше, ніж попереднього банківського дня.
Курс долара і євро в обмінниках України
В українських обмінниках ціна валюти 25 листопада дещо відрізняється від тієї, яку офіційно заклав НБУ. Про це свідчать дані сайту "Мінфін".
Київ
- Купити долар у Києві в середньому можна за ціною 28,41 гривні, а продати – за 28,45.
- Євро у столиці можна придбати за середньою ціною 33,7 гривні, а продати – за 33,77.
Львів
- Купити долар у Львові можна за ціною 28,4 гривні, а продати – за 28,46.
- Євро можна придбати за ціною 33,7 гривні, а продати – за 33,76.
Одеса
- Купити долар в Одесі можна за ціною 28,4 гривні, а продати – за 28,46.
- Євро можна придбати за ціною 33,64 гривні, а продати – за 33,76.
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Харків
- Купити долар у Харкові можна за ціною 28,4 гривні, а продати – за 28,5.
- Євро можна придбати за ціною 33,7 гривні, а продати – за 33,85.
Дніпро
- Купити долар у Дніпрі можна за ціною 28,3 гривні, а продати – за 28,5.
- Євро можна придбати за ціною 33,7 гривні, а продати – за 33,79.
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