В обмінних пунктах України долар та євро коштують дешевше, ніж попереднього дня. Так, курс долара в обмінниках 9 грудня на купівлю в середньому сягає 28,21 гривні, а на продаж – 28,3. Євро – 34,05 та 34,18 гривні.

Який курс заклав Нацбанк

Читайте також Пенсійна реформа у 2021: чи введуть обов’язкову накопичувальну пенсію і для кого

Нацбанк на 9 грудня встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,08, а євро – 34,05 гривні. Так, долар втратив у ціні відразу 16 копійок за добу, а євро здешевшало на 21 копійку.

Курс долара і євро в обмінниках України

В українських обмінниках ціна валюти 9 грудня традиційно відрізняється від тієї, яку офіційно заклав НБУ. Про це свідчать дані сайту "Мінфін".

Київ

Купити долар у Києві можна за ціною від 28,1 до 28,45 гривні, а продати – за ціною від 28,22 до 28,3 гривні.

Євро у столиці можна придбати за ціною від 34 до 34,11 гривні, а продати – від 34,12 до 34,2 гривні.

Львів

Купити долар у Львові можна за ціною від 28,1 до 28,24 гривні, а продати – від 28,27 до 28,33.

Євро можна придбати за ціною від 33,9 до 34,01 гривні, а продати – від 34,1 до 34,18 гривні.

Читайте також Приватні інвестори в Україні помолодшали

Одеса

Купити долар в Одесі можна від 28,2 до 28,22 гривні, а продати – від 28,27 до 28,34 гривні.

Євро можна придбати за середньою ціною 34,05 гривні, а продати – в середньому за 34,2 гривні.

Дніпро

Купити долар у Дніпрі можна за середньою ціною 28,10 гривні, а продати – в середньому за 28,3 гривні.

Євро можна придбати за ціною від 34 до 34,05 гривні, а продати – від 34,05 гривні до 34,15 гривні.

Більше на тему курсу валют читайте за посиланням.