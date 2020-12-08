В обмінних пунктах України долар коштує трохи дешевше, ніж попереднього дня, а євро суттєво втратило в ціні. Так, курс долара в обмінниках 8 грудня на купівлю в середньому сягає 28,2 гривні, а на продаж – 28,3. Євро – 34,05 та 34,2 гривні.

Який курс заклав Нацбанк

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Нацбанк на 8 грудня встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,24, а євро – 34,26 гривні. Так, долар втратив у ціні 5 копійок за добу, а євро здешевшало відразу на 13 копійок.

Курс долара і євро в обмінниках України

В українських обмінниках ціна валюти 8 грудня дещо відрізняється від тієї, яку офіційно заклав НБУ. Про це свідчать дані сайту "Мінфін".

Київ

Купити долар у Києві можна за ціною від 28,15 до 28,22 гривні, а продати – за ціною від 28,22 до 28,33 гривні.

Євро у столиці можна придбати за ціною від 33,9 до 34,07 гривні, а продати – від 34,12 до 34,25 гривні.

Львів

Купити долар у Львові можна за ціною від 28,12 до 28,17 гривні, а продати – від 28,25 до 28,3.

Євро можна придбати за ціною від 33,9 до 34,03 гривні, а продати – від 34,1 до 34,15 гривні.

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Одеса

Купити долар в Одесі можна від 28,2 до 28,21 гривні, а продати – від 28,26 до 28,32 гривні.

Євро можна придбати за середньою ціною 34,05 гривні, а продати – від 34,2 до 34,3 гривні.

Харків

Купити долар у Харкові можна за середньою ціною 28,2 гривні, а продати – від 28,3 до 28,35 гривні.

Євро можна придбати за ціною від 34,05 до 34,15 гривні, а продати – від 34,2 до 34,3 гривні.

Дніпро

Купити долар у Дніпрі можна за ціною від 28,10 до 28,15 гривні, а продати – від 28,3 до 28,35 гривні.

Євро можна придбати за ціною від 34 до 34,1 гривні, а продати – від 34,12 гривні до 34,15 гривні.

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