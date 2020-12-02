В обмінних пунктах України іноземна валюта коштує дорожче, ніж попереднього дня. Так, курс долара в обмінниках 2 грудня на купівлю в середньому сягає 28,48 гривні, а на продаж – 28,55. Євро – 34,05 та 34,28 гривні.

Який курс заклав Нацбанк

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Нацбанк на 2 грудня встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,56, а євро – 34,22 гривні. Так, долар за день здорожчав на 6 копійок, а євро – відразу на 7.

Курс долара і євро в обмінниках України

В українських обмінниках ціна валюти 2 грудня відрізняється від тієї, яку офіційно заклав НБУ. Про це свідчать дані сайту "Мінфін".

Київ

Купити долар у Києві можна за ціною від 28,45 до 28,5 гривні, а продати – за ціною від 28,5 до 28,57 гривні.

Євро у столиці можна придбати від 34,05 до 34,20 гривні, а продати – від 33,87 до 34,05 гривні.

Львів

Купити долар у Львові можна за ціною від 28,45 до 28,46 гривні, а продати – від 28,53 до 28,58.

Євро можна придбати за ціною від 34,05 до 34,12 гривні, а продати – від 34,25 до 34,3 гривні.

Одеса

Купити долар в Одесі можна за ціною від 28,45 до 28,48 гривні, а продати – від 28,53 до 28,55 гривні.

Євро можна придбати за ціною від 33,9 до 34,05 гривні, а продати – від 34,15 до 34, 25 гривні.

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Харків

Купити долар у Харкові можна за ціною від 28,45 до 28,55 гривні, а продати – від 28,55 до 28,65 гривні.

Євро можна придбати за ціною від 33,4 до 34,15 гривні, а продати – від 34,05 до 34,3 гривні.

Дніпро

Купити долар у Дніпрі можна за середньою ціною 28,4 гривні, а продати – у середньому за 28,6 гривні.

Євро можна придбати за ціною від 33,2 до 34,25 гривні, а продати – в середньому за 34,3 гривні.

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