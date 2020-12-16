Який курс долара та євро в обмінниках України 16 грудня
В обмінних пунктах України долар та євро здешевшали. Так, курс долара в обмінниках 16 грудня на купівлю в середньому сягає 27,78 гривні, а на продаж – 27,89. Євро – 33,55 та 33,7 гривні.
Який курс заклав Нацбанк
Нацбанк на 16 грудня встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,76, а євро – 33,69 гривні. Так, долар втратив у ціні 11 копійок за добу, а євро – 20 копійок.
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Курс долара і євро в обмінниках України
В українських обмінниках ціна валюти 16 грудня традиційно відрізняється від тієї, яку офіційно заклав НБУ. Про це свідчать дані сайту "Мінфін".
Київ
- Купити долар у Києві можна за ціною від 27,5 до 28,38 гривні, а продати – за ціною від 27,8 до 27,9 гривні.
- Євро у столиці можна придбати за ціною від 33,5 до 33,62 гривні, а продати – від 33,64 до 33,8 гривні.
Львів
- Купити долар у Львові можна за ціною від 27,7 до 27,8 гривні, а продати – від 27,83 до 28,87.
- Євро можна придбати за ціною від 33,45 до 33,52 гривні, а продати – від 33,63 до 33,7 гривні.
Одеса
- Купити долар в Одесі можна за ціною від 27,68 до 27,72 гривні, а продати – від 27,78 до 27,9 гривні.
- Євро можна придбати за середньою ціною 33,5 гривні, а продати – в середньому за 33,7 гривні.
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Дніпро
- Купити долар у Дніпрі можна за середньою ціною 27,75 гривні, а продати – в середньому за 27,95 гривні.
- Євро можна придбати за середньою ціною 33,65 гривні, а продати – в середньому за 33,7 гривні.
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